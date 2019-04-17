На экс-владельца Черкизовского рынка завели дело в Швейцарии

Бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова подозревают в совершении трех экономических преступлений в Швейцарии, против него возбуждено уголовное дело.

В Швейцарии Исмаилов подозревается в совершении преступлений по трем статьям: мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и вывод активов. Ему грозит от трех до пяти лет заключения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в «БМ-банке».

По версии банка, обратившегося к швейцарским правоохранителям, в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, которые были получены в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращены кредитору.

«Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства», – приводит сообщение пресс-службы ВТБ «Коммерсант».

Напомним, в 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. В настоящее время Тельман Исмаилов находится в международном розыске.