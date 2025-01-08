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СК завершил следствие по делу о покушении на певца Авраама Руссо
СК завершил дело против Тархана Эльдукаева по покушению на Авраама Руссо и убийству 1996 года
Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование дела о покушении на Авраама Руссо и убийстве лидеров горских евреев Москвы в 1996 году, в котором обвиняется бывший борец Тархан Эльдукаев.
Отмечается, что Эльдукаев обвиняется в организации покушения на певца Авраама Руссо в 2004 году и в убийстве лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. По версии следствия, Эльдукаев действовал в интересах владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находится в международном розыске, пишет «Коммерсантъ».
Согласно обвинению, конфликт между Исмаиловым и гендиректором фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым в 1996 году привел к заказному убийству Гуршумова и его брата. Организатором преступления, по данным следствия, был Исмаилов, который выделил 500 тыс. долларов на выполнение заказа. В 2006 году Эльдукаев совместно с Исмаиловым якобы организовал покушение на Авраама Руссо из-за разрыва контракта с певцом.
Адвокат потерпевшего Авраама Руссо Андрей Алешкин сообщил, что расследование дела о покушении на Руссо завершено, обвиняемым является Тархан Эльдукаев. По словам защиты, срок давности по одному из эпизодов истек, передает ТАСС.
Следователь по особо важным делам ГСУ СКР в московском СИЗО №1 ФСИН (известном как «Кремлевский централ»), предъявил Эльдукаеву обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление.
Эльдукаев свою вину не признает и подал заявления о своей готовности отправиться на СВО, но остался под стражей. Его защита утверждает, что доказательства следствия недостаточны, и указывает на проблемы с его здоровьем. Однако суды отказали в изменении меры пресечения. Если Генпрокуратура утвердит итоги расследования, дело будет передано в Измайловский районный суд Москвы.
«По версии следствия, Тельман Исмаилов где-то «в неустановленном месте» сам достал оружие – пистолет FEG, являвшийся венгерской версией знаменитого Walther PP, глушитель к нему и не менее 12 патронов калибра 9 мм, которые затем были переданы киллеру», – говорится в сообщении.
23 декабря 1996 года в подъезде дома №58а по Щербаковской улице в Москве неизвестный, выпустив из пистолета «не менее семи пуль», причинил Таиру Гуршумову сквозное ранение головы, оказавшееся смертельным, а его брату Тельману Гуршумову – ранение лица и грудной клетки. Тельмана врачам удалось спасти. Бросив оружие, убийца скрылся на машине, в которой его поджидал напарник.
Согласно другому эпизоду, инкриминированному Эльдукаеву, в августе 2006 года он вместе с Тельманом Исмаиловым «принял решение совершить убийство» певца Авраама Руссо и «лиц, входящих в его охрану».
Напомним, 19 августа Михаил Демкин в Москве, на улице Плющиха, расстрелял автомобиль, в котором находились господин Руссо и его охранник. Артист получил четыре пули в бедро, но остался жив.