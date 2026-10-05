Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Суд признал 13 выходцев из Прибалтики пособниками нацистской Германии
Тверской суд признал 13 выходцев из Прибалтики пособниками нацистов
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал 13 выходцев из Прибалтики, а также пять организаций пособниками нацистской Германии в совершении военных преступлений.
Тверской суд Москвы признал 13 прибалтийских националистов и пять организаций пособниками нацистов в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
В качестве третьих лиц к делу были привлечены МИД России и Российское военно-историческое общество.
В решении суда упоминаются латвийские, литовские и эстонские националисты, включая Айне-Эрвине, Герретса, Еннока, Арайса, Цукурса, Целминьша, Бангерского, Вейса, Амбразявичюса, Климайтиса, Импулявичюса, Лукшу и Квиклиса. Среди организаций указаны «Омакайтсе», «Айзсарги», «Перконкрустс», «Литовский фронт активистов» и «Союз литовских националистов».
Признанные пособниками в годы войны входили в военизированные формирования нацистской Германии, созданные для борьбы с партизанами и проведения карательных операций. Эти лица и организации причастны к уничтожению более 1,5 млн человек.
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