Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Генпрокуратура направила в суд дело нациста Оберландера
Уголовное дело в отношении нацистского преступника Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде более 3 тыс. советских граждан, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщила Генпрокуратура России.
Генеральная прокуратура России направила в суд материалы дела в отношении Гельмута Оберландера, причастного к убийству мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. До своей кончины в 2021 году он скрывался в Канаде.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нацистского преступника, принимавшего участие в массовом уничтожении в военные годы мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР», – заявили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, уроженец Украинской ССР, проходя службу в фашистской зондеркоманде, с августа по ноябрь 1942 года участвовал в расправе над не менее 3290 гражданами в Краснодарском крае и Ростовской области.
Действия обвиняемого квалифицированы как геноцид. В Генпрокуратуре отметили, что смерть Оберландера не препятствует правовой оценке его преступлений, поскольку к ним не применяются сроки давности. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Гельмута Оберландера.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы Великой Отечественной войны законодательно закрепить факт геноцида советского народа.
В прошлом году Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор умершему в Канаде пособнику нацистов Осипу Винницкому.