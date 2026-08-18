При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала пятилетняя девочка

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Шебекино беспилотник сдетонировал на дороге, пятилетняя девочка получила осколочные ранения лица и подмышечной области, указал штаб в Max.

Ребенка доставили в детскую областную больницу.

На месте взрыва повреждены фасад частного дома и автомобиль. Второй дрон ударил по парковке коммерческого объекта, повредив грузовую и легковую машины.

В селе Отрадное Белгородского округа число пострадавших при атаке на автомобиль выросло до двух. Мужчину с акубаротравмой госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.

В селе Грузское Борисовского округа беспилотник атаковал предприятие. Женщина самостоятельно обратилась в больницу с осколочными ранениями спины, руки и ноги.

После оказания медицинской помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

До этого во вторник в селе Отрадное местная жительница получила осколочные ранения при ударе беспилотника по легковому автомобилю.

Накануне в результате атак украинских дронов в нескольких округах Белгородской области пострадали три человека.

За день до этого в ходе ударов БПЛА ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.