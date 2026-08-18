Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала пятилетняя девочка
В результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области ранения получили три мирных жителя, в том числе пятилетняя девочка, сообщили в региональном оперативном штабе.
В Шебекино беспилотник сдетонировал на дороге, пятилетняя девочка получила осколочные ранения лица и подмышечной области, указал штаб в Max.
Ребенка доставили в детскую областную больницу.
На месте взрыва повреждены фасад частного дома и автомобиль. Второй дрон ударил по парковке коммерческого объекта, повредив грузовую и легковую машины.
В селе Отрадное Белгородского округа число пострадавших при атаке на автомобиль выросло до двух. Мужчину с акубаротравмой госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.
В селе Грузское Борисовского округа беспилотник атаковал предприятие. Женщина самостоятельно обратилась в больницу с осколочными ранениями спины, руки и ноги.
После оказания медицинской помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.
До этого во вторник в селе Отрадное местная жительница получила осколочные ранения при ударе беспилотника по легковому автомобилю.
Накануне в результате атак украинских дронов в нескольких округах Белгородской области пострадали три человека.
За день до этого в ходе ударов БПЛА ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.