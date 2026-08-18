Из-за атаки дрона ребенок получил осколочные ранения в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаках со стороны ВСУ», – сообщает оперативный штаб в «Максе».

В селе Погромец Волоконовского округа в результате детонации беспилотника 15-летний подросток получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в Валуйской центральной районной больнице, в дальнейшем его переведут в детскую областную клиническую больницу.

В Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Бойцы самообороны доставили мужчину и женщину в местную больницу. У пострадавших диагностированы акубаротравмы, после оказания необходимой помощи их отпустили на амбулаторное лечение. В результате инцидента повреждены машина и остекление частного дома.

В селе Репяховка Краснояружского округа местный житель подорвался на взрывном устройстве. Мужчину в крайне тяжелом состоянии, с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями, доставили в Краснояружскую больницу. После стабилизации состояния пациента планируют перевести в областную клиническую больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при ударах украинских беспилотников по региону пострадала пятилетняя девочка.

Накануне дроны ВСУ ранили еще трех человек в нескольких округах Белгородской области.