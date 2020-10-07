За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
Перейти в раздел…

Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
Перейти в раздел…

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Партнеры Газпрома раскритиковали решение Польши по «Северному потоку – 2»
    Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны» В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым Расшифрованы черные ящики разбившегося под Харьковом Ан-26 Названы способы распознать признаки тяжелого развития COVID-19
    Армения назвала условие признания Нагорного Карабаха МИД счел недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу У Чубайса выявили коронавирус В Москве появится электронная база таксистов
    Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области Кипрского гражданства собрались лишить двоих россиян В Иваново выпустили уникальное кимоно в честь дня рождения Путина Участие Медведевой в этапе Кубка России оказалось под вопросом

    строительство газопровода


    В Германии заявили о поддержке «Северного потока – 2»

    межгосударственное сотрудничество


    Тихановская объявлена в России в розыск

    абсолютное преимущество


    Эксперт объяснил значение успешного пуска гиперзвукового «Циркона»

    Видео

    ракетные комплексы


    «Искандеры» способны перевернуть ситуацию в Карабахе

    тысячи спутников


    Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

    ажиотажный спрос


    Почему в России возник дефицит автомобилей

    обрушение власти


    Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    Польша пошла ва-банк против российского газопровода    7 октября 2020, 18:20
    Фото: Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток-2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока-2»?

    Антимонопольный орган Польши (UOKiK) принял беспрецедентное решение оштрафовать Газпром и пять европейских компаний-партнеров за строительство газопровода «Северный поток - 2». Впрочем, Варшава «своих» пощадила, наложив довольно символичный штраф в размере 100 млн долларов. Тогда как ненавистный Польше Газпром, газ которого она активно использует в своей энергосистеме, Варшава оштрафовала на астрономическую сумму в 7,6 млрд долларов или 6,5 млрд евро. Такие цифры озвучил глава польской UOKiK Томаш Хрустный. Польский регулятор также потребовал от западных компаний расторгнуть договор о строительстве газопровода в течение 30 дней после получения решения.

    Таковы неутешительные результаты скрупулезного, как говорит Хрустный, антимонопольского расследования польского регулятора. Надо понимать, что касается оно, на самом деле, не самого процесса строительства газопровода, а скорее его финансирования. 

    Чем объясняется столь высокий штраф? Для понимания: стоимость всего проекта «Северный поток-2» составляет 9,5 млрд евро. Поляки же требуют заплатить им лишь немногом меньше - 6,5 млрд евро. Скорее всего, сумма была бы больше, если бы это было возможно. Антимонопольный орган Польши выставил Газпрому максимально возможные санкции в рамках собственного законодательства – 10% годового оборота. Понятно, что если Газпром оплатит такой колоссальный штраф, то рентабельность проекта сведется к нулю.

    Однако Газпром ничего платить полякам не собирается. Газпром заявил о принципиальном несогласии с позицией польского антимонопольного органа и штрафа в 6,467 млрд евро. Компания уже заявила, что обжалует это решение, так как не нарушала антимонопольное законодательство Польши. При обжаловании решения, оно не подлежит исполнению.

    За что же Польша так сильно обиделась на Газпром и европейцев? Исходя из заявления польского регулятора, некоторые решили, что Газпром якобы нарушил запрет поляков на строительство «Северного потока-2». На самом деле, это не так. «Польша не запрещала строительство «Северного потока-2» и не имеет права это делать. Это дело вообще не касается самого строительства. Оно началось еще в самом начале реализации проекта газопровода, когда Газпром создал компанию-оператора Nord Stream-2AG и захотел продать по 10% акций в этом операторе пяти европейским компаниям», - разъясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Пять европейских компаний – это те партнеры Газпрома, которые готовы были наполовину профинансировать строительство газопровода, - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Финансирование планировалось осуществить путем создания такого СП (совместного предприятия). Закрытие этой сделки требовало получение разрешения от антимонопольных органов всех стран, где есть бизнес этих компаний. Все регуляторы согласовали эту сделку без проблем. Кроме, конечно, польского антимонопольного органа. Поляки создание СП заблокировали на основании того, что «Северный поток-2» якобы способствует монополизации Газпрома на польском рынке газа. «Это решение, на самом деле, было очень спорным, и его можно было бы оспаривать. Польша тогда вынесла явно политически ангажированное решение», - говорит Юшков.

    Однако Газпром и его европейские партнеры в то время не стали на судебном уровне оспаривать решение регулятора. Потому что оно заняло бы годы, а деньги на стройку были нужны незамедлительно. В итоге партнеры переиграли ситуацию. Европейцы не стали совладельцами компании-оператора «Северного потока-2», но стали кредиторами проекта. Они выделили кредитные средства на строительство газопровода, которые Газпрому предстоит еще отдавать, поделив инвестиции пополам.

    «Все 100% акций оператора «Северного потока-2» по-прежнему принадлежат Газпрому. То есть предписание Польши, которые не совсем законные и правильные, были выполнены», - говорит Юшков.

    Но Варшава на этом не остановилась и продолжила антимонопольное расследование. Теперь там решили, что кредитные соглашения, заключенные между Nord Stream 2, Газпромом и пятью западными финансовыми инвесторами, требовали подачи предварительного уведомления в польский антимонопольный орган. Поэтому польский регулятор решил, что все эти компании должны расторгнуть соглашения о финансировании «Северного потока-2» в течение 30 дней. При этом надо учесть, что проект профинансирован уже на 90%.

    «Газпром и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2». Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования»,  - поясняют в Газпроме.

    «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», - считают в российской компании.

    Несогласие с решением Польши выразила также британо-нидерландская Royal Dutch Shell, которая как раз является одним из кредиторов проекта «Северный поток 2». Компания, говорится в ее комментарии, «ведет хозяйственную деятельность в соответствии с применимым национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила».

    «Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea соглашения о финансировании проекта. Представление финансирования не нарушает антимонопольного законодательства и не находится в плоскости регулирования UOKiK», - считает Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России.

    «Кому европейские компании выдают кредит – это вообще не дело польского регулятора. В реальности поляки забыли, для чего им нужен антимонопольный орган.

    Он нужен для создания конкуренции на рынке, а не для политической борьбы с «Северным потоком-2». По-хорошему, европейцам надо применить санкции за то, что Польша использует регулятора в политической борьбе», - считает Юшков.

    Поляки своим решением хотят надавить на проект еще сильней именно сейчас, чтобы усилить шумиху вокруг трубы, и тем самым заставить европейцев, которые начали сомневаться, отказаться от «Северного потока-2» окончательно и бесповоротно. Однако Юшков считает, что Варшава добьется ровно обратного эффекта.

    «Если европейские компании признают польский штраф, значит, они признают себя нарушителями, неправильными компаниями с неправильными менеджерами, которых надо уволить. Поэтому европейцы будут отбиваться от этих штрафов, а значит, будут оставаться в проекте»,

    - считает Игорь Юшков.

    Какие аргументы выдвигает польский регулятор, принимая такое, мягко скажем, спорное решение? Во-первых, финансирование «Северного проекта-2» наносит удар по польским потребителям. Во-вторых, это подрывает нормы конкуренции и может привести к монополизации рынка. Наконец, завершение строительства этого газопровода может позволить Газпрому отказаться от транзита газа в ЕС через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».

    Все эти аргументы выглядят слабыми. «Как продажа этих 50% акций европейским компаниям влияет на конкуренцию на газовом рынке Польши? Да никак. Единственное влияние, которое может оказать этот газопровод на Польшу – положительное для нее же самой», - говорит Юшков. Он объясняет, что уже сейчас поляки скупают на немецком рынке «излишки» газа и передают их тем клиентам, которые должны были получить российский газ транзитом через Польшу по «Ямал-Европе». А сами поляки отбирают аналогичные объемы газа на восточной границе с Белоруссией. «В статистике Польша записывает, будто купила этот газ в странах Европы, хотя в реальности потребила российский газ», - отмечает эксперт.

    Вся соль в том, что чем больше «излишков» российского газа будет на немецком рынке, тем у Варшавы будет больше возможностей купить газ дешево и перепродать его, объясняет он.

    «Мало того, что Польша формально может говорить о диверсификации поставок газа, так она еще и экономит на транспортировке. Эти операции проводятся не просто так, они очень выгодные. Поляки не прокачивают эти объемы по своей трубе, а деньги за прокачку берут», - поясняет эксперт ФНЭБ.

    «Северный поток-2 совершенно не угрожает «Ямал-Европе»,  - уверен Юшков. Изначально «Северный поток-2» и Турецкий поток планировали построить к 2019 году, когда заканчивался транзитный контракт Газпрома с Украиной. И по объемам речь шла о замещении украинского маршрута, а не белорусско-польского «Ямал-Европа». «Транзитный тариф по украинскому маршруту был высокий, а с учетом нового транзитного контракта транзит через Украину стал еще более экономически невыгодным. Тогда как прокачка газа по «Ямал-Европе» выгодна Газпрому. Во-первых, здесь тариф меньше. Во-вторых, Газпром платит сам себе за транзит. Белорусским участком трубы Газпром владеет полностью, польским участком – наполовину», - поясняет эксперт.

    Кроме того, «Ямал-Европа» нужен для снабжения газом Германии, а газ из «Северного потока-2» получает не Германия. Конечная точка – это австрийский хаб Баумгартен, откуда газ расходится по разным потребителям. «Поэтому полякам беспокоиться за свой транзит российского газа не стоит. Только если белорусы национализируют свою трубу, а такие мысли мелькают сейчас у оппозиции», - добавляет Юшков.

    Решение польского регулятора никак не повлияет на достройку «Северного потока-2».

    Разбирательства сначала в суде Варшавы, где, понятно, шансы Газпрома выиграть, ничтожно малы, а потом и на общеевропейском уровне, где эти шансы уже появляются, затянутся на полтора-два года. За это время газопровод уже будет достроен и даже введен в эксплуатацию. Влияют на достройку трубы сейчас совершенно другие факторы. В первую очередь, уже введенные санкции и ожидаемые новые ограничения со стороны США. «Газпром пытается, во-первых, технически подготовить суда к достройке. Во-вторых, сделать так, чтобы санкции не перешли на головную компанию. Не случайно всем судам сменили собственников», - говорит собеседник.

    Решение польского регулятора – это даже не вторая по значимости проблема, а четвертая. Для начала Газпрому надо достроить газопровод, потом – ввести его в эксплуатацию, чему могут мешать новые санкции США, далее – добиться запуска трубы на полную мощность, для этого надо вывести ее из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •