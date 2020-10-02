«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа полностью хочет перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию.

В будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3». Такое мнение высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

В пользу этого говорят планы ЕС на долгосрочную перспективу. Европа строит планы к 2050 году полностью перейти на зеленый водород. Однако сделать она это не сможет, поэтому ей придется покупать у России голубой и бирюзовый водород, считает эксперт.

Качать его можно по уже имеющимся российским газопроводам и потребуется построить новый. Украинская ГТС, скорее всего, окажется за бортом. Во-первых, где Украина найдет водород, ей не из чего его будет производить. У Киева есть атомные станции, но их лет через десять надо будет выводить из строя, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Во-вторых, украинская ГТС очень старая, и ее трубы вряд ли подходят для транспортировки водорода. Украине потребуются колоссальные инвестиции в инфраструктуру, указывает эксперт. Проще будет построить новый газопровод прямиком из России.

«Украинская труба из-за ее состояния точно не сможет быть использована для транспортировки водорода, российские более современные трубы, вероятно, потребуют более высокого давления, при этом потери при прокачке будут существенно выше потерь при прокачке метана (газа). Предпочтительным способом трубопроводной передачи водорода будет все же строительство специального трубопровода с новыми армирующими покрытиями, препятствующими потерям газа при транспортировке», – считает Максим Худалов, старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.

«Для России водород – это тема, за которую надо зацепиться. Логичнее не противопоставлять газ и водород, а, наоборот, использовать их симбиоз.

Мы можем сочетать газовую и водородную истории. Если это получится, будет хорошо», – считает Митрахович.

Однако важный вопрос состоит в том, будет ли у Евросоюза спрос на голубой или бирюзовый водород. План Европы, представленный этим летом, подразумевает полный отказ от углеводородов и переход к 2050 году на зеленый водород, который она сама хочет производить. ЕС собирается ежегодно продавать водород на 630 млрд евро и обеспечить около 1 млн рабочих мест. Посчитали, что создание инфраструктуры внутри ЕС обойдется от 27 млрд до 64 млрд евро. «В Европе рассматриваются амбициозные планы по созданию водородного рынка с биржевым ценообразованием, а использовать для этого имеющуюся инфраструктуру для природного газа», – говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Для Газпрома, который продает в нормальных условиях порядка 200 млрд кубометров природного газа, это крайне неприятный план. Кроме переориентации на продажу газа в Китай, чем Газпром активно занимается, там ведут исследования и по водороду.

Проблема в том, что Европа хочет производить и импортировать исключительно зеленый водород, а Россия намерена ей предложить водород другого цвета.

Стоит объяснить различия типов топлива. Зеленый водород получают с помощью электролиза от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тогда как голубой и бирюзовый – из газа. «Голубой водород – это паровая конверсия метана, которая использует в качестве сырья метан, оснащенная системой улавливания и захоронения CO2. Бирюзовый – это водород, также получаемый из метана, но в процессе пиролиза, при этом углерод получается сразу в твердой форме, что делает выбросы CO2 минимальными», – поясняет Максим Худалов, старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА. Есть еще желтый водород, которым занимается Росатом, так как это водород на основе атомной энергии.

«Вопрос в том, будет ли Евросоюз покупать водород других цветов у России. Все будет зависеть от переговоров с европейскими потребителями», – говорит Митрахович. К тому же производство голубого водорода, что Россия умеет делать (этой темой занимаются Газпром и «Новатэк»), более экономично, чем получение зеленого водорода, на чем помешана Европа. Для масштабной замены углеводородного топлива на зеленый водород потребовались бы слишком высокие электрогенерирующие мощности из-за низкого КПД процесса электролиза, отмечает Виталий Громадин.

Собственно, основная часть водорода сейчас производится именно из природного газа. «Газовая отрасль уже принимает активное участие в развитии водородной энергетики – в настоящее время 76% водорода в мире производится из природного газа. При этом потребление газа в качестве сырья для производства этого количества водорода составляет 205 млрд кубометров», – отмечает в интервью корпоративному журналу заместитель председателя правления Газпрома Олег Аксютин.

Например, в Саудовской Аравии есть реализованный проект голубого водорода, в рамках которого водород смешивается с азотом и в виде аммиака транспортируется в Азию, в ряде стран есть цель добавлять порядка 10% водорода в природный газ, отмечает Громадин.

«Если в Европе готовы платить за более дорогое, но при этом более чистое топливо с экологической точки зрения, то Россия выглядит естественным партнером. Инфраструктура для природного газа позволяет переходить на водород, который, правда, обладает меньшей плотностью и предпочтительнее транспортировать в виде аммиака. Чтобы не отстать от той же Саудовской Аравии, уже сейчас можно реализовать отдельные проекты по производству голубого водорода, чтобы в случае запроса со стороны Европы относительно быстро можно было масштабировать объемы производства по уже налаженному пути», – считает Громадин.

Сейчас в мире производится около 120 млн тонн водорода, но уже через 30 лет это количество может увеличиться в пять раз. Лидерами водородной энергетики к 2050 году, конечно, собираются стать американцы. Впрочем, Россия без боя этот рынок отдавать тоже не собирается.

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В принятой в апреле этого года новой энергетической стратегии России в числе приоритетных направлений значится развитие водородной энергетики. Согласно плану ее развития в России на 2020–2024 годы, уже с 2021 года планируется формировать репутацию России как поставщика водорода в качестве альтернативы традиционным энергоресурсам. Газпром и Росатом должны начать производство водорода уже в 2024 году, а к 2035 году Россия должна выйти на 2 млн тонн в год экспортных поставок водорода, указано в стратегии.

Однако Максим Худалов скептичен: «Проблемы с транспортировкой водорода по газопроводам делают перспективным его производство именно в точках потребления. Думаю, что ВИЭ плюс водородные топливные элементы, а скорее всего, тот же метан будет идти в Европу и уже на месте трансформироваться в водород по голубой либо бирюзовой технологии. При этом поставщики будут оплачивать затраты на выделение водорода и захоронение CO2». По его мнению, затраты на выделение водорода европейцы будут пытаться перекладывать на поставщиков газа, поэтому российским газовикам следует ждать снижения маржинальности.

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