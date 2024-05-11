Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Удар ВВС Израиля по центральной части сектору Газа привел к гибели 10 человек
Не менее 10 человек погибли в результате бомбардировки израильскими ВВС центральной части сектора Газа.
Мирные жители были убиты в ходе удара с воздуха по домам в городе Эз-Завайда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.