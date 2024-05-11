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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня

    МИД: Украина атакует российские региона британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (11)
    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    10 мая 2024, 06:35 • Новости дня
    Росгвардия рассекретила документы о тактике ОУН после разгрома Гитлера

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия рассекретила архивные документы о борьбе Внутренних войск с украинскими националистами в послевоенный период.

    Материалы свидетельствуют об изменении тактики ОУН (Организации украинских националистов) после разгрома гитлеровской Германии, передает ТАСС.

    Согласно директиве 1947 года, «оуновское подполье и его банды еще зимой готовились к активации своей преступной диверсионно-террористической деятельности в весенне-летнем периоде 1947 года». В документе отмечается, что, находясь под ударами органов и войск МГБ, оуновцы принимали меры для сохранения своих кадров, не снижая темпов диверсионно-террористической деятельности.

    В связи с этим командирам стрелковых дивизий Внутренних войск МГБ было поручено изучить и обобщить тактику бандитов, а также проводить занятия по служебно-тактической и политической подготовке с офицерами и сержантами.

    Архивная справка от 1949 года сообщает, что бандиты укрывались на стыках границ административных районов Западной Украины, переодевались в форму военнослужащих Советской армии и войск МГБ, а также в женское платье. В этот период они уже не действовали открыто и скрывались по ночам, иногда переодеваясь в гражданскую одежду и вооружаясь только пистолетами.

    Документы также свидетельствуют о том, что в 1949 году оуновские бандгруппы начали менять места своего базирования, чтобы отвлечь внимание органов и войск. «Переходя в другие районы, бандиты там временно себя не проявляют, чтобы отвлечь от себя внимание органов и войск. Однако, проживая в новых местах на легальном положении, бандиты продолжают выполнять указания своего руководства», - говорится в архивных документах.

    Активная фаза ликвидации бандеровского подполья продолжалась до 1952 года, но отдельные проявления его деятельности фиксировались до начала 1960-х годов. Ситуация начала улучшаться к 1957 году, когда значительная часть бывших оуновцев отказалась от враждебной деятельности и встала на путь честного труда.


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    10 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    Центральная группировка войск России поразила более 380 целей ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Центральной группировки войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили более 380 целей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии», – цитирует Савчука ТАСС.

    Он уточнил, что российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Кроме того, были отражены десаять контратак штурмовых групп ВСУ.

    По данным пресс-центра группировки «Центр», за сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и гаубицы, включая американские М777 и М109 Paladin. Силами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer и два беспилотника.

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    10 мая 2024, 05:28 • Новости дня
    Российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России сообщило, что расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся переплыть реку.

    Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в Херсонской области. Десантники с помощью беспилотников Zala выявили плавсредства ВСУ, которые пытались форсировать Днепр, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу.

    Полученные координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив лодки и пехоту противника, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ Warmate польского производства в небе над Херсонской областью.

    Дрон собирался атаковать позиции ВС России, но десантникам удалось его обезвредить.

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    10 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    В Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод

    На нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание из-за падения беспилотника.

    На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    Отмечается, что объем емкостей составляет 50 кубометров, они заполнены не полностью.

    Причины падения беспилотника и другие подробности происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник, который взорвался на земле.

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    10 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    В Италии предупредили об опасности политики НАТО в отношении России

    IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кеэмерон предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

    СМИ отмечает, что регулирующая деятельность НАТО должна учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, Франция и Британия станут полноценными участниками конфликта с Россией, если предложения политиков этих стран будут реализованы.

    Это будет означать, что военные объекты на французской и британской территориях превратятся в законную цель для российской армии.

    Также направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона повлекут катастрофические последствия для других европейских стран НАТО.

    «Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» – и перед нами встанет ряд вопросов», – отмечают итальянские журналисты.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, если угрозы Кэмерона об ударах Киева британским оружием по российской территории будут реализованы.

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    10 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «Думаю, что нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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