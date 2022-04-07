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США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», заявил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как заявил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – заявил он.
Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Эксперт оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН
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«Россия пришла в Совет Безопасности ООН не для того, чтобы «щеки надувать» и ответно кого-то «изолировать». Мы там решаем вопросы безопасности и мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала невозможность исключить Россию из СБ ООН, но заявила о намерении «изолировать» российскую деятельность в этом органе.
«Скорее всего, речь идет о том, что при формировании повестки на заседаниях Совбеза предложения России будут откладываться или дольше обсуждаться. Просто проигнорировать их они не имеют права», – пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Кроме того, – добавляет эксперт, – они могут проводить параллельные с Советом Безопасности мероприятия. Например, допустимы встречи по формуле Аррии, когда заинтересованные страны в частном порядке обмениваются мнениями по каким-то аспектам. Очевидно, что повестка там будет исключительно антироссийская».
По мнению собеседника, подобные шаги со стороны США и их союзников являются частью масштабной кампании по созданию враждебного образа России, однако с точки зрения дипломатии совершенно бессмысленны. «Я уверен, что эта «изоляция» действительно может сделать пребывание России в СБ ООН «некомфортным». Но не стоит ожидать, что это как-то скажется на наших позициях или функционале в Совете Безопасности», – подчеркнул Ткаченко.
При этом, уверен эксперт, Москва не станет вести себя таким же образом и «изолировать» другие страны. «Мы пришли в ООН не для того, чтобы «надувать щеки». Мы решаем там вопросы безопасности и мира. Кроме того, Россия пока вряд ли сможет сформировать некую антизападную коалицию. Дело в том, что число государств, которые готовы нас прямо поддержать, пока небольшое», – заметил Ткаченко.
«Есть страны, которые занимают формально нейтральную позицию. И мы, и весь мир трактует ее как «пророссийскую». Например, те же страны БРИКС, которые высказывались в пользу переговоров с Россией и конструктивного подхода. То есть они точно не входят в антироссийский лагерь», – заключил он.
Ранее в среду постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
«Совет Безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем <...> но мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», – приводит слова дипломата «РИА Новости».
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
В понедельник Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Однако председательствующая сейчас Великобритания дважды отклонила заявку России.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из России в рублях
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Венгрия готова платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.
«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Американская администрация вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, США пытаются вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения бизнеса с США, заморозив активы, передает ТАСС.
«И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка», – сказал чиновник.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Немцев предупредили об ужасных последствиях нехватки газа в Германии
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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
«К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов», – приводит слова главы ведомства Германии ТАСС.
При этом он добавил, что именно поэтому агентство работает над сбором данных, которые помогают принимать наиболее оптимальные решения. «При этом мы полагаемся на активную помощь компаний», – подчеркнул глава агентства.
Вместе с тем он подчеркнул, что населению необходимо снизить потребление газа. «Не секрет, что при уменьшении комнатной температуры на один градус потребление газа может быть снижено на шесть процентов. Это много», – констатировал Мюллер. «Конечно, всем следует сократить потребление газа. Чем больше людей усвоят это, тем ниже риск того, что третий уровень чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей будет активирован», – заключил он.
Накануне ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. В понедельник в Еврокомиссии выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Стало известно о планах новых санкций США против России
Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий, говорится в справке Белого дома.
США планируют ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий», передает ТАСС со ссылкой на документ.
Американский минфин опубликует список 7 апреля.
Санкции вводятся в отношении не всех крупных госпредприятий России, они не распространяются на компании в энергетическом секторе, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
«Речь не идет обо всех [крупных] российских принадлежащих государству предприятиях. <...> И речь не идет об энергетике. Это не будут принадлежащие государству предприятия энергетического сектора», – сказал он.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Минюст США обвинил российского предпринимателя в обходе санкций
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Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.
По его словам, Малофеев находится под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке Минюста США, россиянин «пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе», сообщает РИА «Новости».
Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США «экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке». Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
Ранее сообщалось, что США введут санкции в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.
США пытались убедить Индонезию не пускать Путина на саммит G20
Американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине», – приводит агентство слова источника, передает РИА «Новости».
Индонезия в 2022 году является председателем саммита, а само мероприятие пройдет на острове Бали. Также агентство сообщает, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на саммит в ноябре делегации более низкого уровня, если в саммите примет участие Владимир Путин.
Полный бойкот саммита странами G7 ноябрьского саммита (G20) навряд ли будет, так как лидеры боятся предоставить «сцену Путину», рассказал источник.
«Это повышает вероятность того, что некоторые страны отправят чиновников более низкого ранга вместо премьер-министров и президентов. Окончательное решение еще не принято», – говорится в сообщении агентства.
Чиновники США обсуждали отмену визита Джо Байдена, если в саммите примет участие президент России.
Агентство также пишет, что саммит «группы двадцати» может впервые завершиться без итогового заявления. По утверждению источника, ряд стран G20 рассматривают возможность «включить во все официальные сообщения осуждение войны и отсылки к принципам ООН и международному праву».
«Если это будет отклонено, то, скорее всего, на саммите не будет совместного заявления», – говорится в сообщении агентства.
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг
Администрация Соединенных Штатов предпринимает шаги, чтобы ограничить России доступ к долларам для осуществления выплат по долгам, сообщил представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном введению США новых санкций в отношении России.
«В понедельник мы лишили Россию возможности использовать замороженные средства ЦБ для осуществления выплат по долгам. И поэтому России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта. И России следует выбирать, как ей действовать дальше. Конечно, даже если Россия воспользуется другими источниками твердой валюты, чтобы сохранить [возможность оплаты] своих долговых обязательств, это приведет к сокращению ресурсов, доступных [президенту РФ Владимиру] Путину», – передает ТАСС его слова.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США при этом стыдят Европу рекордными доходами России.
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Американский ученый назвал Украину оружием США против России
США превратили Украину в оружие против России, именно американская сторона несет вину за то, что теперь происходит в стране, считает научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.
Коулз пишет в статье для информационного портала The Gray Zone, что США уже более двух десятков лет «оголтело милитаризируют» Украину, направляя усилия против России, передает РИА «Новости».
По его мнению, именно американская сторона несет вину за то, что происходит в данный момент на Украине. Так, после организованного США государственного переворота 2013-2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Эксперт отмечает, что милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют «доминированием в полном спектре».
Укрепляя армию Украины и подстрекая Россию, американские элиты используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, а отсутствие у официального Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.
Коулз подчеркивает, что западная общественность должна потребовать остановки украинского кризиса после того, как она отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых западные лидеры милитаризировали Украину против России.
При этом ранее в Белом доме заявили, что позволяют Украине самостоятельно определить свое политическое будущее. Вместе с тем стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.
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Постпред США заявила о невозможности исключения России из СБ ООН
Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.
«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали работу институтов ООН без России неполноценной.
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Власти США собрались ввести новые санкции против Альфа-банка
Соединенные Штаты в среду введут новые санкции против российского Альфа-банка, сообщила The Wall Street Journal.
Издание не уточняет, о каких именно санкциях идет речь и будут ли это полностью блокирующие санкции. Альфа-банк ранее был добавлен Соединенными Штатами в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Более жесткая версия санкций – добавление в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США, передает ТАСС.
Ранее стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбербанка.
В конце марта министр по культуре Калининградской области Андрей Ермак предложил попавшему под санкции основателю «Альфа-банка», миллиардеру Михаилу Фридману купить в регионе замок и стать «лендлордом» Калининградской области. Ранее Фридман пожаловался, что из-за санкций Запада не может оплатить даже услуги уборщицы в Лондоне. В конце февраля Евросоюз ввел против Фридмана и ряда других россиян санкции.
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Премьер Италии: Эмбарго на газ из России не обсуждается
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Санкции в отношении поставок газа из России пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.
«Эмбарго на газ [из РФ] пока не обсуждается, и не знаю, будет ли когда обсуждаться», – сказал Драги, сообщает ТАСС.
Он указал, хотя такая возможность «на данный момент не предмет обсуждения, но ситуация меняется». По мнению Драги, энергетика может стать инструментом давления для достижения мира. При этом он отметил, что если эмбарго на российский газ будет предложено на общих основаниях ЕС, Италия его поддержит.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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США пообещали Киеву по 10 Javelin «на каждый российский танк»
Соединенные Штаты с союзниками планируют передать украинской стороне по 10 противотанковых комплексов Javelin на «каждый российский танк», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США совместно со своими союзниками поставили или скоро поставят по 10 противотанковых комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Борщ заявил, что украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Песков заявил о возможности поставлять газ в другие страны в случае отказа ЕС
Москва начнет экспортировать газ в другие страны в случае, если государства Европейского союза откажутся от российского сырья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы живем под санкциями десятилетиями. Мы к этому привыкли... Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», – сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА «Новости».
Ранее в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.