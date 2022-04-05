США стыдят Европу рекордными доходами России

Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.

Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году. Конечно, если ЕС как крупнейший покупатель российских энергоресурсов не решится перекрыть «краны».

Более того, Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов. Произойдет это в том числе за счет падения импорта. Импорт товаров, согласно прогнозу Института переходных экономик Банка Финляндии, сократится примерно на 50 процентов, что и сформирует положительное сальдо.

Действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты». Доходы от продажи энергоносителей смягчают последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом, отмечается в отчете IIF.

Крепость российской экономики под санкциями Западу не нравится. И это может стать еще одним поводом для оказания давления США на Европу, чтобы она ударила по российским энергоресурсам. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон высказался с требованием запретить импорт нефти и угля из России в качестве новых санкций. Речи о запрете российского газа, правда, он не ведет. Польша неоднократно заявляла, что надо отказаться от всех энергоресурсов из России – не только нефти и угля, но и газа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо винит Германию в создании основных сложностей для ужесточения санкций против России. Венгрия, по его словам, не блокирует возможность усиления санкций против России.

В отличие от Польши, которая исполняет в Евросоюзе американскую геополитическую партию, Германия более прагматично и здраво оценивает экономические последствия от энергетического эмбарго как для себя самой, так и для всей Европы.

ЕС еще c 21 марта готовит новый – пятый – пакет санкций против России. Заявляется, что они могут быть приняты на этой неделе. Однако шансы, что они все-таки затронут энергоресурсы, по-прежнему невелики, хотя исключать нельзя любого результата. ЕК работает над дальнейшими ограничительными мерами в отношении России, но они не включают сферу энергетики, заявил 2 апреля еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

«Наша цель – как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше»,

– ответил в понедельник министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из России.

Прогнозы по росту экспортных доходов России от продажи энергоносителей на 35% обусловлены в первую очередь ростом цен на сырье. «Сейчас повышение цен существенное по отношению к прошлому году. Правда, уже началось некоторое снижение цен. Скорее всего, и дальше будут действовать противоположные факторы. С одной стороны, в сторону роста цен будут действовать политическая нестабильность, нарушение логистики поставок, возможные ограничения поставок в Европу и США из России. С другой стороны, ограничивать рост цен могут снижение спроса из-за высокой стоимости, влияние спекуляций, возможные шаги по стабилизации рынка, например, США размораживают запасы», – говорит директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Цены не могут расти бесконечно, в какой-то момент они становятся настолько высоки, что потребители просто не могут себе позволить товар.

По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в марте составила 89 долларов за баррель. Учитывая, что средняя стоимость бенчмарка Brent составила 113 долларов за баррель, то российская нефть продается с дисконтом в 24 доллара.

Стоимость газа в этом году в Европе также выше, чем в прошлом – причем как на бирже, так и в газпромовских контрактах. Сейчас спотовые цены на европейских хабах не опускаются ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов. Тогда как в 2021 году стоимость газа впервые превысила 1000 долларов только 28 сентября. До этого цены были значительно ниже.

Российский газ в рамках контрактов с Газпромом стоит для европейских потребителей еще дешевле, даже с учетом привязки к спотовой составляющей в 80% контрактов. По данным ФТС, средняя цена экспортируемого из России трубопроводного газа в 2021 году составила 274 доллара за тысячу кубометров, сжиженного – до 273 долларов. Это выше, чем в было в 2020 году (140 и 228 долларов соответственно). Но в 2022-м ожидается новый рекорд. По экспертным оценкам, европейцы покупают сейчас газпромовский газ по 500-600 долларов за тысячу кубометров. Рост цены объясняется ценовой формулой, по которой стоимость газа формируется исходя из спотовой цены с временным лагом, обычно шесть месяцев. То есть в контрактах уже отражается осеннее повышение спотовых цен. Удорожание газа автоматически ведет к удорожанию угля, который частично может замещать дефицитный газ.

На эту тему

При этом с продажей российской нефти проблем нет, несмотря на западные новости о том, что некоторые покупатели отказываются от нее из-за опасений вторичных санкций (США ввели эмбарго) или политической позиции. Во-первых, эмбарго США на российскую нефть начинает действовать только с 22 апреля. Во-вторых, на место отказавшегося покупателя приходит другой. В частности, Индия начала активно скупать российскую нефть по привлекательной цене. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии – это третий по величине в мире импортер и потребитель нефти. Они начали покупать российскую нефть через спотовые тендеры после начала военной спецоперации России, пользуясь скидками. Индия забронировала с 24 февраля более 14 млн баррелей российской нефти. В 2021 году на нефть из России приходилось всего 2% от всего импорта нефти Индии. Крупнейшим поставщиком для нее был Ближний Восток. Явно идет перераспределение нефтяных потоков.

А вот экспорт Газпрома в первом полугодии сократился почти на треть – до 38,5 млрд кубометров. В прошлом году он продал в страны дальнего зарубежья (Европа плюс Китай) на 14,3 млрд кубометров больше. Это связано с тем, что в январе европейцы покупали больше СПГ, чем трубопроводный газ из России. Но уже в марте Европа в панике начала заказывать у Газпрома больше, в том числе для закачки газа в свои подземные хранилища. Экспорт вырос в девять европейских стран, в том числе в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию и Турцию. Также растут поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири», подчеркнули в компании.

Сложности с продажей российской нефти, которая реализуется с дисконтом к Brent, а также падение продаж Газпрома на треть, который продает газ по значительно более низким ценам, чем на спотовых биржах, ставят под сомнение выводы западных аналитиков о рекордных заработках России на углеводородах в этом году, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. К тому же с 22 апреля начнет действовать эмбарго США на импорт из России нефти и нефтепродуктов (плюс СПГ и угля), а в Европе возможен вариант сокращения закупок сырья из России в ответ на требование оплаты за энергоносители в рублях, добавляет эксперт.

Кроме того, замечает Сидоров, консенсус-прогноз обещает снижение российского ВВП в 2022 году на 8-15%, а доля угля, нефти, газа и нефтепродуктов в ВВП составляет более 50%.

«Поэтому речи о том, что сырьевой сектор российской экономики заработает в 2022 году больше, чем годом ранее, не идет. Скорее, произойдет обратное – снижение поставок за рубеж.

Две трети экспорта наших энергоносителей приходится на европейский рынок, в случае сокращения этой доли замена возможна только частичная – за счет Китая, Индии и других стран АТР, а также Турции», – считает Федор Сидоров.

Что касается ожидания рекордного профицита текущих операций в 2022 году, то это будет результатом не резкого роста экспорта, а резкого сокращения импорта в Россию в результате санкций, отмечает он.

Вообще всегда лучше иметь сбалансированную торговлю, а большой профицит нужен лишь при наличии больших внешних долгов, за которые надо расплачиваться, рассказывает Александр Данильцев. У России внешний долг не велик, да и резервов для его оплаты было более чем достаточно, если бы Запад не заморозил 300 млрд долларов на счетах иностранных банков.

Положительный момент этой истории – это поддержка курса российской валюты, который уже сейчас почти вернулся до уровня начала военной спецоперации России на Украине, и остается крепким. Реализация подорожавшего экспорта за рубли – а вслед за газовыми поставками переход на рублевые расчеты может последовать и по другим товарам: за нефть, зерно и т. д. – добавляет силы национальной валюте.

Однако есть и оборотная сторона медали. «Большой профицит счета текущих операций может способствовать инфляции. Необходимо уравновешивать приток валюты рублями при продаже валюты на внутреннем рынке, то есть требуется больше денежной массы», – говорит Данильцев.

Кроме того, добавляет эксперт, есть риск некоторого перекоса в сторону перетока ресурсов в экспортный сырьевой сектор, особенно если вся экономика испытывает трудности. «На этот случай есть специальные методы по так называемой стерилизации экспортных доходов. Это как бы блокировка доходов. Она может быть осуществлена, например, в виде хранения части доходов в резервах, в частности, в Фонде благосостояния, или путем перевода средств в ценные бумаги и т. п.», – говорит Данильнцев.