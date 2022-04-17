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США спровоцировали раскол в мире из-за неприятия санкций против России
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Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, говорится в статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР, передает РИА «Новости».
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», – говорится в публикации.
Обозреватели издания напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», – считают публицисты.
Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия и Китай стремятся изменить «основанный на правилах» мировой порядок.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о продаже части своей нефти в юанях.
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Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Пентагон: Крейсер «Москва» может добраться до Севастополя своим ходом
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Крейсер «Москва» находится на плаву и способен идти своим ходом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По мнению Пентагона, ракетный крейсер «Москва» находится на плаву и движется в порт. Причины взрыва на борту судна американцам неизвестны. «У нас еще недостаточно информации», – заявил Джон Кирби в интервью MSNBC.
«Мы не знаем точно, что там произошло… По нашим оценкам, корабль способен идти своим ходом, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта. Это действительно все, что мы знаем», – добавил он.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
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Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.
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Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России
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Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, сообщил источник в российской IT-компании.
«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – передает «Ведомости» сообщение источника.
При этом уточняется, что при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.
Библиотека шрифтов Monotype стала недоступна для пользователей в России 11 апреля. Отмечается, что доступ мог быть закрыт и раньше, официальных уведомлений об этом в его компании не получали.
Как сообщает издание, наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям – например, в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. Представитель компании отказался от комментариев по теме о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.
Как рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, в России сейчас можно купить пакет Microsoft Office, однако речь идет именно о «коробочном решении».
«Но это именно те «коробки», которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки. Новых партий, по моей информации, не было. Работа шрифтов Monotype в этих решениях должна сохраниться. Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты. Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – сказал эксперт.
Креативный директор BBDO Branding Александр Загорский объяснил, что любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у его правообладателя, обращает внимание. «Шрифтовой файл – такой же объект интеллектуальной собственности, как название компании и логотип. Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Насколько мне известно, уже в конце 2016 года Monotype отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux НПО «РусБИТех», – добавил Загорский.
По словам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО и любой другой лицензированный продукт, брендинговые и рекламные агентства, но рынок лицензий на использование шрифтов во многом близок к даркнету.
«Times New Roman относится к категории популярных и «отчасти банальных» шрифтов, в дизайнерском сообществе его стараются не использовать. У этого шрифта, как и у многих других, есть целое множество похожих аналогов, которые визуально напоминают его, но де-юре являются другим шрифтом. На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», – отметил Андреев.
Однако закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет российским пользователям использовать их, обращают внимание юристы.
Как сообщил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, это не значит, что российские издательства, производители ПО и другие лица автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности Monotype.
«У правообладателя есть право инициировать досрочное прекращение действующих контрактов, но это может быть сопряжено с какими-то финансовыми потерями для компании в виде неустоек и пени», – добавил он.
Юрист предположил, что ограничение доступа к шрифтам Monotype «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».
«Но российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии – «в силу необходимости защиты интересов государства и общества», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
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Астронавт рассказал об отношениях с российскими космонавтами на МКС
Российские космонавты и американские астронавты на МКС рассчитывают друг на друга и дружат друг с другом, несмотря на сложные отношения у России и США, заявил астронавт Томас Маршберн.
«У нас очень дружеские, товарищеские отношения, мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», – цитирует Маршберна ТАСС.
По его словам, между российским и американским модулями всегда открыт проход, свободное время астронавты и космонавты часто проводят вместе.
«Мы часто обедаем вместе, где-то раз в неделю смотрим кино», – добавил Маршберн.
«Динамика [отношений] не изменилась, у нас 40-летняя история совместной работы с русскими <...>. Мы с радостью летаем и работаем с нашими коллегами», – заключил астронавт.
Ранее российские космонавты вместе с американскими астронавтами праздновали в служебном модуле российского сегмента МКС «Звезда» День космонавтики.
США отказались в будущем возвращать российским бизнесменам арестованные активы
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Американское правительство не намерено возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», – ответил он в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона на вопрос на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт, передает ТАСС.
Ранее Салливан заявил, что США будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.
В субботу ЕС в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов России, ЛНР и ДНР.
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Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине «геноцидом».
«То, что происходит на Украине, это геноцид», – передает РИА «Новости» заявление Трампа в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Накануне Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
Геополитик объяснил заявления Байдена о «геноциде» украинцев
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Соединенные Штаты предпринимают попытки «демонизировать» Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, считает французский геополитик Бартелеми Курмон.
«Байден заявил о геноциде украинского народа, чтобы очернить образ России и повлиять на ход мирных переговоров», – передает РИА «Новости» мнение автора со ссылкой на портал Atlantico.
Курмон отметил, что американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина «во вторжении в Россию» или словами поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах).
При этом издание уточняет, что специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. По его мнению, Байден намеренно «демонизирует» Москву, чтобы усилить своей влияние в Европе.
«Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией», – считает Крумон, добавив, что США не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Разведка США усомнилась в заявлениях Байдена о «геноциде» на Украине
Заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о том, что события на Украине напоминают ему геноцид, вызывают недоумение у американского разведывательного сообщества, сообщил телеканал NBC.
Данные спецслужб не подтверждают мнение президента США Джо Байдена о якобы «геноциде» на Украине. «Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем», – сказал неназванный представитель разведслужб США, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Телеканал отметил, что за последние несколько недель Байден трижды публично высказался вразрез с позицией собственной администрации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
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В США назвали условие отмены санкций против России
Соединенные Штаты будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Многое зависит от формы и масштабов этого [потенциального] дипломатического соглашения. И многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос, будут ли с России сняты санкции по итогам достижения договоренностей в рамках российско-украинских переговоров.
Ранее СМИ писали, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, рассказал, что в отсутствие других источников объективных новостей из России получает «более или менее объективную информацию» о родине и о спецоперации на Украине только из шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.
«Объективной информации ни о России, ни о спецоперации практически нет, мы здесь можем смотреть только CNN и Fox News. Российские газеты приходят и сейчас, но с большим опозданием. Еще выписываю Wall Street Journal. Вот Такера Карлсона смотрю, если он касается темы России и спецоперации. Но он такой на Fox один, все остальные немногим отличаются от тех, кто на CNN. Только у него одного программа взвешенная», – передает РИА «Новости» его слова.
Бут добавил, что сейчас даже те из заключенных, кто вообще мало знает о России и Украине, говорят, что то, что транслирует о ситуации на Украине американское телевидение – «полная ерунда».
«Так и есть. И речь не только о самой информации, которая подается совершенно однобоко и содержит массу непроверенных фактов и откровенных фейков. Но они даже картинки не могут правильные подобрать: много картинок, которые просто не соответствуют тем географическим пунктам, о которых идет речь, и военной технике, о которой рассказывают», – добавил бизнесмен.
В августе 2021 года США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Напомним, Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.
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В Госдуме резко отреагировали на просьбу Зеленского признать Россию спонсором терроризма
Просьба украинского президента Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену признать Россию «страной-спонсором терроризма» – это обращение «подлеца к сумасшедшему», заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила «Аль-Каиду*» (запрещена в России), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда. США делает все для войн во всем мире», – цитирует Шхагошева РИА «Новости».
По словам депутата, такими заявлениями украинский президент пытается «покуситься на святое» и «переходит красную черту». Он напомнил, что Россия боролась с терроризмом годами, и предотвратила «создание террористического государства в Сирии впервые в современной истории».
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
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Вашингтон заявил о поддержке дипломатических контактов с Москвой
Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
«В этом цель нашего дипломатического присутствия в России и по всему миру – иметь возможность поддерживать контакты с принимающими странами. У нас, конечно, есть работающее посольство в Москве. Посол [Джон] Салливан, как и его заместители и коллеги, поддерживают регулярные контакты с российскими коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес», – цитирует Прайса ТАСС.
Он добавил, что дипломатические отношения – это возможность «четко, эффективно и зачастую откровенно» поддерживать контакты, это особенно важно в периоды роста напряженности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.