Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани

В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций

Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.

Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.

В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.

«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Также во вторник в Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли. В тот же день стало известно об обсуждении возможности расчетов за поставляемый российский газ в рублях с Венгрией. Днем ранее латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями. Тогда же в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты поставок российского газа в рубли. Китай также допустил возможность оплаты рублями или юанями российских нефти и газа.

В Кремле допустили поэтапное расширение международных расчетов в рублях за другие экспортные товары. В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Западу «искать рубли», чтобы рассчитываться за поставляемый российский газ, а также допустил возможность продажи ряда других экспортируемых товаров за национальную валюту.

Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.

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