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7 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций
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Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.
Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.
В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.
«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Также во вторник в Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли. В тот же день стало известно об обсуждении возможности расчетов за поставляемый российский газ в рублях с Венгрией. Днем ранее латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями. Тогда же в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты поставок российского газа в рубли. Китай также допустил возможность оплаты рублями или юанями российских нефти и газа.
В Кремле допустили поэтапное расширение международных расчетов в рублях за другие экспортные товары. В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Западу «искать рубли», чтобы рассчитываться за поставляемый российский газ, а также допустил возможность продажи ряда других экспортируемых товаров за национальную валюту.
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
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Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
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Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
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СМИ: Китай намерен закупать российский сжиженный газ со скидкой
Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой, передает ТАСС.
Источник уточняет, что некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из России.
Кроме того, компании также намерены воздерживаются от больших закупок.
По данным трейдеров, которые приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа, что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу возможных новых антиковидных мер, однако приобретение топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища до сезонного повышения цен.
Ранее Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
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США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – приводит утверждение Псаки ТАСС.
Накануне постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. Он также призвал США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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В Германии заявили о сильной зависимости от российских никеля, палладия и хрома
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Исследователи пришли к выводу, что Германии в целом «под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией»: например, в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали только 2% импорта ФРГ, причем из России поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности 7% немецких закупок за рубежом, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Но при этом Россия играет важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет трудно. Германия зависит, прежде всего, от импорта никеля из России – немецкие компании в том же 2019 году импортировали 40% никеля, примерно такова на данный момент и доля российского газа на немецком рынке.
При этом указывается, что российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. Другие мировые экспортеры – это Индонезия (17,5% глобального экспорта) и Канада (11,8%). Однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, Евросоюз пожаловался на это во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу 2022 года. Кроме того, крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).
Отмечается, что никель необходим для производства нержавеющей стали, а в будущем он будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
Также Россия является важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Данный металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, то есть в ключевых отраслях экономики Германии. Другие крупные поставщики – Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%), также существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.
Кроме того, ФРГ в значительной мере зависит от поставок из России хрома, доля превышает 20% в немецком импорте этого металла. В общемировой картине на Россию приходятся 6% поставок, она занимает четвертое место среди стран-экспортеров хрома. Альтернатива России – Южная Африка, которая обеспечивает 50% глобального экспорта, а также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.
Кроме того, Германия получала из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину. В определенной мере ФРГ зависит также от поставок из России алюминия (менее 10% импорта) и фосфатов (5%).
В любом случае «не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она – сырьевой гигант», пишут в заключение ученые Института немецкой экономики.
Одним из путей преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами – развитие безотходного производства.
Ранее Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России. ЕС также признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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Депутат: Россия может создать продовольственный альянс со странами ЕАЭС
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Россия должна полностью обеспечивать себя продуктами питания, также она может создать продовольственный альянс со странами Евразийского союза – Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя прошедшее совещание по развитию сельского хозяйства с участием Владимира Путина.
«Мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
При этом, по его словам, государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства: «Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов».
Наумов уверен что при всех возможных рисках «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». При этом Россия может выстраивать в аграрной сфере партнерские отношения со своими соседями – странами Евразийского экономического союзе (ЕАЭС). «Мы и дальше можем сотрудничать с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс», – заявил собеседник. В этом случае вопросы продовольственной безопасности можно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего ЕАЭС.
«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для России это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Сейчас ситуация с продовольственным обеспечением в России не вызывает тревоги, заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком.
При этом глава государства отметил, что Россия должна минимизировать негативные внешние эффекты в связи с введенными против нее санкциями и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов. «Это ключевая задача на текущий год», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 80 руб. впервые с 23 февраля, следует из данных торгов.
К 18:33 мск курс доллара упал на 4% до 79,98 руб. На 18:26 мск курс доллара опускался до 80 руб. (-3,98%).
Курс евро снизился до 87,35 (-4,45%), а на Мосбирже опустился ниже 87 руб. впервые с 21 февраля, передает ТАСС.
Так, к 18:48 мск курс евро ускорил падение на -5,33%. Курс доллара снижался на 4,57%, до 79,5 руб.
По данным биржи на 18:43 мск, курс евро находился на уровне 86,87 руб. (-5,06%).
Утром 6 апреля сообщалось, что курсы доллара и евро на валютных торгах Мосбиржи демонстрируют разнонаправленную динамику.
Стало известно об обсуждении расчетов за газ в рублях с Венгрией
Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с Газпромом вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
Станиславов заявил, что «между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала (...) долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.
До этого в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли. Вместе с тем ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США стыдят Европу рекордными доходами России.
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Нефть подорожала на рисках ужесточения антироссийских санкций
Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% на ожиданиях влияния на рынок возможного ужесточения санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,04%, до 108,65 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 104,36 доллара.
Во вторник утром инвесторы обращают внимание на возможное ужесточение антироссийских санкций, которое может понести за собой риск перебоев в поставках, передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.
«Цены на нефть росли в начале азиатских торгов на фоне углубления перебоев с экспортом российской нефти, что, вероятно, приведет к нарушению баланса на рынке и усилению давления на цены в сторону повышения», – приводит Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions.
В Германии заявили о планах отказаться от импорта нефти и газа из России «как можно скорее»
Германия намерена как можно скорее отказаться от импорта российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер изданию Zeit.
«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», – передает его слова РИА «Новости».
Линднер отметил, что отказ зависит от фактора, и такой шаг должен «наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим».
«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», – сказал глава ведомства.
Ранее Линднер заявлял, что резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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ФНС и МВД решили пресекать куплю-продажу валюты «с рук»
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам вместе с МВД выявлять спекулянтов, продающих валюту «с рук», пишут СМИ.
Источник сообщил, что центральный аппарат якобы поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, передает РБК.
В письме ведомства также сообщается, по данным издания, что валюту «с рук» продают в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка».
В пресс-службе ФНС заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты: «Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».
При этом там подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.
Ранее в России запретили расплачиваться криптовалютой.
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