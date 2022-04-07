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Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Посол России в США усомнился в готовности Украины к дипломатии
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Украинская кампания по дезинформации вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», учитывая, что Киев вбрасывает «бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях» российских военных. Антонов полагает, что властями Украины «движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить» Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Кроме того, он прокомментировал «статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики хладнокровно убивают российских военнопленных». Антонов отметил «равнодушную реакцию американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика». По его словам, «такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине». По мнению посла, отсутствие широкой огласки в США относительно публикации New York Times о видео с убийством военных России вызывает недоумение.
Антонов заявил, что американские санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка», «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России. Кроме того, попытки США затруднить России обслуживание госдолга вызывают недоумение, сказал он. Посол «видит в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».
Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон «продолжает наносить ущерб мировой экономике», а также «подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Россией и «оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».
Напомним, NYT признала, что видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.
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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Мишустин: Россия была, есть и будет
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Оппоненты России пытаются запретить все русское – культуру, спорт, язык, но «отменить» седьмую часть суши невозможно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.
«Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, как говорят, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному их образу жизни и кошельку», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что оппоненты России пытаются лишить россиян возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, в том числе касающихся жизнеобеспечения.
«Как сказал наш президент, Россию пытаются просто «отменить». Запретить нашу культуру, спорт, язык – все русское. Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет», – заключил Мишустин.
Ранее президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
СМИ сообщали, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
Байден предположил, что конфликт на Украине будет длительным
Происходящий на Украине конфликт может продолжаться долгое время, США и дальше будут поддерживать Киев, заявил президент США Джо Байден в среду, его выступление перед руководством американских профсоюзов транслировал Белый дом.
«Сегодня Киев все еще стоит, и это правительство [Украины] все еще руководит. Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали. И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», – цитирует его ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России
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Глава американского государства Джо Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам, сообщил Белый дом.
Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России. Также запрещаются «новые инвестиции» со стороны американских граждан, передает ТАСС.
Запрещены «одобрение, финансирование, оказание помощи или предоставление гарантий» со стороны лица из США для осуществляемых иностранцами транзакций в том случае, «если эти транзакции <…> были бы запрещены (указом) <…>, если бы осуществлялись лицом из США или на территории США».
Напомним, Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В Белом доме сообщили, что США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Также США решили ввести санкции против членов Совбеза России. США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг.
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США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», заявил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как заявил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – заявил он.
Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Байден: США собираются «задушить» развитие российской экономики
США при помощи своих санкций намерены задушить возможность российской экономики развиваться, заявил президент США Джо Байден на конференции по созданию торговых союзов.
«Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы», – цитирует его РИА «Новости».
Как заявил Байден, санкционное давление на Россию продолжится.
Ранее стало известно, что Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий.
Также США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
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СМИ: США предприняли попытку использовать армию НАТО как свою
После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей кризис на Украине и влияние Китая, становится очевидным желание США использовать альянс в собственных целях.
Китайские СМИ утверждают, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока.
«НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям», – заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй в интервью Global Times, передает РИА «Новости».
Одним из примеров указан украинский кризис, когда НАТО, возглавляемая США, расширилась на восток пять раз с 1999 года, что стало причиной конфликтов между Россией и Украиной.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности.
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В условиях санкций российские спортсмены продолжат показывать мировые рекорды
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«Нарушается вся система спорта. Не знаю, сохранятся ли Олимпийские игры», – заявила известный тренер Ирина Винер-Усманова, выступая на круглом столе, посвященном санкциям Запада против российских атлетов. Последние действия международных спортивных функционеров стали частью общей кампании, развязанной против России.
«Это плохая история для спортсменов, тренеров и всех причастных к подготовке российской сборной. Когда отстранение наших спортсменов происходит на мировом уровне и при этом говорится, что «спорт вне политики», мы понимаем – русофобия становится махровой», – отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.
Своим мнением она поделилась на круглом столе, приуроченном к Международному дню спорта на благо развития и мира, который был учрежден ООН в 2013-м и с тех пор ежегодно отмечается 6 апреля.
«Есть принцип – «спорт вне политики», но сейчас рушится эта основа олимпийского движения. Это отвратительно не только в отношении России, но и всего мира, который следит за турнирами», – подчеркнула Винер-Усманова.
Последние действия международных спортивных функционеров стали частью общей кампании, развязанной против России, отметили участники круглого стола. Из 31 международной спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта 26 федераций приняли решение о полном отстранении россиян от участия в соревнованиях среди сборных команд, напомнила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
«Из семи международных спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение о полном отстранении российских спортсменов. И это далеко не все действия, ставящие под сомнение действие принципа «спорт вне политики», – констатировала Кислицына.
Напомним также, что через несколько дней после начала специальной военной операции на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал «в целях безопасности» не разрешать международным спортивным федерациям участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине–2022, что, как отметил президент Владимир Путин, стало верхом цинизма со стороны спортивных функционеров.
Международные структуры готовы допустить россиян к состязаниям, если наши спортсмены никак не будут ассоциировать себя с Россией. Кислицына процитировала высказывание российского гроссмейстера Сергея Карякина, дисквалифицированного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку российской операции по денацификации Украины. «Разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях ФИДЕ под нейтральным флагом – это унижение. ФИДЕ влилось в мейнстрим, где «банят» российских спортсменов без всякого повода. А на Шахматной олимпиаде наших дисквалифицировали полностью. За что? Только за то, что мы россияне», – привела Кислицына слова российского шахматиста.
Добавим, что во вторник организаторы Уимблдонского теннисного турнира заявили, что могут отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия, не дожидаясь указаний со стороны министерства спорта Великобритании. Ранее это министерство предписало Медведеву убрать российский флаг из профиля в Instagram*, от теннисиста также потребовали подписать письменный «отказ от поддержки российского президента».
«Нашим спортсменам посылают сигнал: публично отрекитесь от России, от президента, иначе мы вам испортим жизнь. Втягивают в информационную войну», – констатировала политолог Анна Федорова. Она подчеркнула: волна запретов, которая обрушилась сейчас на наших спортсменов,
«это часть «культуры отмены» российского вклада в мировую цивилизацию».
Запад не останавливает даже то, что такое отношение к спортсменам из России – прямое нарушение Всеобщей декларации прав человека, где указано: не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны, к которой принадлежит спортсмен, отметила Кислицына. Забытым оказался и принцип, провозглашенный Генассамблей ООН в 2013 году: «Спорт должен способствовать терпимости и уважению, расширению прав и возможностей всех людей планеты», добавила эксперт ЭИСИ.
«Это очень грустно, что российских спортсменов не допускают до международных соревнований, причем это плохо не только для России, но и для всего остального мира. Но все наши команды продолжают тренироваться, мы не падем духом», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.
Больно смотреть, как Запад пытается таким образом остановить Россию, призналась серебряный призер Олимпийских игр в личном многоборье Яна Кудрявцева. «Тем не менее нужно бороться и двигаться дальше», – призвала спортсменка.
«Мы труженики, наши воспитанники честно и порядочно выигрывают медали на мировом уровне. А теперь нас хотят искусственно остановить. Но нас не остановишь. Наша страна все равно будет выступать и тренироваться, и показывать мировые рекорды», – пообещала, со своей стороны, Винер-Усманова. Она подчеркнула: Запад ломает всю мировую спортивную систему, поскольку люди приходят смотреть на сильнейших, а отстранения нарушают все олимпийские принципы.
Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением ОДА Ирина Громова осудила Запад за запрет российским спортсменам выступить на Паралимпиаде в Пекине. «Российские спортсмены будут всегда за Россию, и мы останемся верны себе. Спортсмен тренируется для того, чтобы выйти на старт и показать, что он сильнейший. Когда ты не можешь показать себя – это печально», – призналась спортсменка.
Основополагающий документ Олимпийского движения – Олимпийская хартия – говорит: «Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры», напомнил член экспертного совета Союза российских городов, политолог Станислав Корякин.
«Сейчас в отношении России в спорте мы видим противоречие между официальными международными документами и реальной политикой Запада», – указал политолог. В этой связи он предложил два выхода из создавшейся ситуации. «Первый вариант: демонтировать всю бюрократическую систему управления спортом больших достижений, потому что в массовом спорте мы не видим такого давления со стороны надгосударственных институтов», – отметил он. Вторым вариантом он назвал создание новых и развитие уже существующих спортивных институтов – как внутренних, так и внешних. «Например, когда ЮАР исключили из большого спорта, она 30 лет развивала свои игры», – сказал специалист.
Отметим, что по опросу ВЦИОМ, проведенному в конце марта, около четверти россиян считают: в стране нужно проводить собственные соревнования как альтернативу тем турнирам, на которые не допустили наших атлетов.
Самое главное, чтобы сама Россия находила хорошее в плохом, отметила Винер-Усманова. «Мы делаем новые программы, интересные упражнения. Мы можем проводить Спартакиады, где результаты будут выше мировых. Сейчас Чемпионат России приравнивается к Чемпионату Европы, а Спартакиада будет приравниваться к Чемпионату мира. Все участники не потеряют в финансах, они будут получать такие же вознаграждения, как на международных соревнованиях», – сказала тренер национальной сборной по художественной гимнастике.
При этом Винер-Усманова отметила: не следует считать, что все мировое спортивное сообщество готово поддержать тотальный бойкот России. «Это относится только к спортивному руководству, которое само является вассалом своего политического руководства, – отметила тренер. – Но есть и иные примеры. К примеру, норвежец Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по шахматам, осудил недопуск нашего гроссмейстера Карякина на Чемпионат мира. И многие другие видные спортсмены тоже осудили давление на россиян».
«Да, сейчас мы видим махровую русофобию. Но раньше, например, была махровая юдофобия – людей с нашитыми желтыми звездами не пускали в кафе так же, как сейчас русских не пускают на соревнования. Но в итоге такая политика закончилась полным провалом. Также закончится и нынешняя русофобия», – уверена Винер-Усманова.
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Россия обвинила Запад в «колониальном шантаже» стран в ООН
Запад пытается добиться приостановки работы России в Совете ООН по правам человека с помощью «колониального шантажа» других стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский считает, что «это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН». Он подчеркнул, что голосование не касается российско-украинского конфликта или якобы нарушений прав человека Россией. Как заявил Полянский, «с учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход», передает РИА «Новости».
По словам представителя России, «это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения». Он заявил, что «так выглядит продвигаемый Западом «международный порядок, основанный на правилах»: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела».
Полянский заявил, что Россия играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. «Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу», – отметил он.
США хотят получить поддержку 140 государств. Дипломат отметил, что Запад пытается «подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России», но «рискует разрушить фундамент нынешней многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей мир от Третьей мировой войны».
Полянский ожидает, что шоу в четверг Генассамблее будет крайне лицемерным. Он напомнил, как «сами США еще пару лет назад презирали СПЧ, вышли из него и последовательно принижали его роль». Учитывая «мрачную репутацию США в области прав человека и постыдную практику шантажа МУС за попытки привлечь американских солдат к ответственности за их гнусные преступления за границей, Вашингтон является последним, кто может читать морали другим в вопросе прав человека».
Полянский надеется, что коллеги России «из оставшихся независимых стран (не считая приспешников США) будут помнить обо всех этих моментах, когда они будут нажимать на кнопку».
Напомним, голосование по вопросу приостановки участия России в Совете ООН по правам человека назначено на четверг, 7 апреля. США настаивают на исключении России из СПЧ ООН. Россию могут отстранить от участия в СПЧ, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.
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