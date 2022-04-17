ЕС собрался ввести новые санкции против российских банков и энергетики

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине Европейский союз (ЕС) рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка, а также рестрикции в сфере энергетики.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике», – приводит Bild am Sonntag мнение фон дер Ляйен по поводу ключевых пунктов шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России. При этом глава ЕК добавила, что основная цель заключается в сокращении доходов российских властей, передает ТАСС.

Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.

В то же время она отвергла критику в адрес правительства Германии касательно того, что оно «тормозит» принятие антироссийских санкций. «Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие», – заявила глава Еврокомиссии.

В четверг стало известно о планах ЕС поэтапно запретить импорт российской нефти. При этом ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Кроме того, в четверг ЕС предупредил страны содружества о том, что требование президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит санкции против Москвы. Между тем Путин указал на отсутствие разумной замены российскому газу для Европы. Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены. Днем ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер от имени Австрии, Германии и Венгрии выступил против эмбарго на российский газ.

В прошлую пятницу ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний, ввел ограничения против 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. Кроме того, в пятом пакете санкций ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Помимо этого, страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск на территорию содружества российского и белорусского автотранспорта.

Между тем, как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.