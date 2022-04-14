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Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль российскому государству через центральный банк. Это также дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
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Европейские чиновники, заставившие задержать финских пограничников российские картины из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, – это «банальные ворюги», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия не прекратит выставочную деятельность за рубежом и не будет закрываться таким образом от мира.
«Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными «санкционными» предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину», – напомнил предысторию зампред СБ России в своем Telegram-канале.
Он добавил, что процесс возвращения картин, выставленных фондом Louis Vuitton в Париже, продолжается «ни шатко, ни валко», в списке этих произведений искусства есть в том числе работа Пабло Пикассо.
«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран. Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – подчеркнул Медведев.
Он отметил, что участие России в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик».
Для выражения доверия необходимо выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук».
По словам Медведева, Россия не намерена «в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».
Он указал, что у России есть насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих странах проживают «миллиарды адекватно настроенных людей», которые любят и ценят россиян.
«Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», – подчеркнул Медведев.
Он порекомендовал «представителям вырождающегося европейского истеблишмента» посмотреть советский фильм «Александр Невский». «[Фильм] поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ
ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в Россию оборудования для производства СПГ, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», в пятом пакете санкций, опубликованном 8 апреля, установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.
В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. Также в нем присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».
Судя по таможенным кодам, приведенным в документе, в эту формулировку не попадают газовые турбины и компрессоры.
Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года – немецкой Linde. В России такие технологии полностью не локализованы. СП Linde и «Северстали» (у немцев 74%) производит теплообменники для поставки на завод Газпрома «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В «Северстали» не прокомментировали, каков уровень локализации этих теплообменников.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была очевидна еще в 2014 году. С тех пор были предприняты попытки наладить импортозамещение, однако они имели лишь ограниченный успех. Пока единственным примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» «Новатэка» на 0,9 млн тонн в год. Но при ее строительстве возникла масса сложностей, и она, как отмечают собеседники, до сих пор работает с перебоями. Кроме того, эта линия по производительности в несколько раз меньше, чем обычно используются на крупных заводах (5–7,5 млн тонн).
Ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года».
Лукьянов указал на концептуальные изменения в отношении Евросоюза к России
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«Европа постепенно, но быстро подходит к трактовке, что Россия – большая угроза, которую надо уничтожить, в том числе военным способом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Позиция Борреля – это большое концептуальное изменение. Ведь изначально внешнеполитическая и стратегическая идентичность Евросоюза строилась на том, что это объединение не считает войну способом решения каких-либо вопросов», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он также напомнил, что ЕС создавали для того, чтобы Европа не повторила той политической реальности, которая была в первой половине XX века.
«Россия сегодня рассматривается исключительно как угроза всему миру. А поскольку угроза велика, то ее надо любыми способами, в том числе военными, уничтожить», – пояснил Лукьянов логику западных элит. При этом, по словам собеседника, остается вопрос, к чему могут привести такие изменения внутри ЕС и можно ли говорить о том, что Европа откажется от наследия второй половины XX века.
«Пока предпосылки крайне тревожные, потому что идет масштабная ремилитаризация. Сейчас она обосновывается проблемой России и Украины, но дальше это может повернуться в разные стороны», – считает Лукьянов. Эксперт также обратил внимание на то, что Запад преследует свои интересы в конфликте между РФ и Украиной.
«Уже очевидно, что Европа заинтересована в поражении России. И это уже никто не пытается скрыть. Поскольку в силу соотношения военных возможностей достичь этого довольно сложно, напрашивается вывод, что они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока военные возможности России не начнут иссякать. Что же касается мощи Украины, то ее намерены компенсировать внешней поддержкой извне», – заключил Лукьянов.
В понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя». Он также призвал срочно предоставить Украине оружие.
Ранее по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Кишинев заявил о росте стоимости газа в апреле более чем в два раза
Стоимость газа для Молдавии в апреле выросла с 547 до 1193 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» 1193 доллара США за тысячу кубометров», – написал Чебан, передает ТАСС.
Напомним, с апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она состоит из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
В Молдавии заявили о риске оставить Приднестровье без газа в случае разрыва контракта с Газпромом
Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
«На данном этапе Россия не может поставлять газ в Приднестровье без «Молдовагаза», если будет разорван контракт, то не будет возможности поставлять газ в ПМР. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии «Тираспольтрансгазу» даже не обсуждался», – сказал Спыну в эфире телеканала Pro TV, передает РИА «Новости».
По его словам, риск расторжения контракта с 1 мая есть, так как власти страны не успевают провести аудит долгов «Молдовагаза» перед Газпромом, хотя и взяли такое обязательство.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовагаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.
Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими»
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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими и существенно меняют правила игры, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление», – передает его слова ТАСС.
«То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это на самом деле меняет существенно правила игры, так сказать. Потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация», – добавил Лавров.
Он отметил, что заявления Борреля свидетельствует о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России.
«Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США, в этот нет никаких сомнений, стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичные выражения, и которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», – заявил глава МИД.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал
страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
В России оценили намерение ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя»
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«Лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться военной техникой из стран НАТО. Отдельные группы военнослужащих, конечно, они тренируют, но это не изменит ход кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Украина должна выиграть «войну на поле боя».
«Перед началом конфликта на территорию Украины было завезено большое количество техники из стран Восточной Европы, в основном советского образца. Затем эта техника была рассредоточена на территории страны. Поэтому наша авиация и наши ракетные войска высокоточным оружием уничтожают выявленные склады, где находилась, хранилась, пряталась эта техника», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Та же Словакия отдала комплекс С-300. Мы предупреждали, что уничтожим его – и уничтожили. Скорее всего, сейчас советской техники в странах Восточной Европы в значимых количествах не осталось. Поэтому речь идет о том, что им нужно поставлять военную технику стран НАТО», – сказал эксперт.
Леонков отметил, что лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться натовской военной техникой. «Танки европейского образца, артиллерийские установки, системы залпового огня – требуют серьезной подготовки перед использованием. Они своих специалистов годами готовят, а тут нужно украинских по-быстрому обучить, да еще и дать им эту технику. Отдельные группы военнослужащих они, конечно, тренируют, но это не изменит ход кампании», – продолжил эксперт.
«Из более простых примеров – те же британцы поставили на Украину ПТУР NLAW, но в большинстве случаев солдаты ВСУ не смогли ими воспользоваться, хотя проходили ускоренный курс подготовки. В этой связи, конечно, вполне возможна отправка обученных боевых соединений под видом наемников и частных военных компаний. Но мы их быстро обнаруживаем и уничтожаем», – рассказал он.
«Кроме того, начальник генштаба США Марк Милли говорил, что вопрос ввода войск НАТО на Украину не поднимается. Они сами понимают, что это приведет к прямому столкновению альянса с Россией и началу третьей мировой войны. Поэтому Милли выступает против операций по вводу войск НАТО, к которым призывает Польша и страны Прибалтики», – отметил Леонков.
«С другой стороны, европейцам, британцам и американцам выгодно увеличивать военную помощь Украине, они на этом зарабатывают. Например, Британия предлагает поставить на Украину противокорабельные ракеты «Гарпун». При этом в 2023 году все «Гарпуны» будут списаны с британского флота. И для запуска подобных ракет нужно провести хоть какие-то учения, научить ими пользоваться и только потом кидать в бой. Им нужен опыт, а он нарабатывается годами», – рассказал эксперт.
В понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Ранее по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
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Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.
Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.
Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.
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Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Молдавия заявила о риске прекращения поставок российского газа с 1 мая
Молдаване не останутся без газа, даже если Газпром перестанет поставлять его с 1 мая из-за непроведенного в срок аудита, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
«Есть риск, что с 1 мая Газпром прекратит поставки газа, но риска, что граждане и экономические агенты останутся без газа нет, поскольку у нас есть альтернатива. В апреле мы платим 1160 долларов за 1 тыс. кубометров, сегодня цена на рынке была примерно 1,2 тыс. долларов (без учета транспортировки)», – сказал Спыну в эфире канала Pro TV, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас мир находится в неопределенности из-за обстановки на Украине, это влияет на мировой энергетический рынок. По этой причине власти страны не готовы давать прогнозы по ситуации, но готовятся к любым сценариям.
Также Спыну отмечал, что Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовагаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.
Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
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МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов
Западные страны фактически ввели персональные санкции против российских дипломатов, объявив их persona non grata, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24».
«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, – это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению», – передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям. Не были соблюдены процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.
«Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций», – пояснил Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза», является «декларацией о переходе ЕС в новое качество».
«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество – из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», – сказала она.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Депутат: Запад прямо указал Киеву продолжать боевые действия
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«Запад через Жозепа Борреля дает Зеленскому приказ продолжать воевать против России, прекратив попытки достичь договоренностей в диалоге с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Как заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров, призыв главы европейской дипломатии Борреля разрешить украинский кризис «на поле боя» означает, что Евросоюз превращается в военную организацию.
«Зеленский, конечно, немного трепыхается, пытаясь быть самостоятельным и показать, что Украина якобы суверенна. Он даже пытается публично выставлять какие-то условия США, просить побольше кредитов, оружия, принятия тех или иных решений. Но вряд ли это стояние на коленях можно назвать суверенитетом», – пояснил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Заявление Борреля о том, что украинский конфликт можно разрешить только на поле боя, следует расценивать как прямое указание Киеву продолжать боевые действия, а не уповать на переговоры с Москвой, полагает депутат. «По сути Боррель сказал Зеленскому о том, что шоу должно продолжаться («show must go on»). Визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, который состоялся в выходные, также был посвящен, судя по всему, «вразумлению» Зеленского», – подчеркнул парламентарий.
В Вашингтоне заподозрили, что Зеленский начал «отбиваться от рук», добавил он. «Зеленский дал понять Америке, что он сейчас без ведома Вашингтона может что-нибудь подписать на переговорах. Поэтому пришлось делегировать в Киев Бориса Джонсона, чтобы тот уговорил украинского лидера продолжать сражение без оглядки на какие-то иные альтернативы, чтобы «вернул» Зеленского в нужное русло, убедив, что «победа будет за Украиной». В принципе, Запад уже давно руководствуется тезисом о том, что украинцев много, и для противостояния России их пока хватает», – резюмировал депутат.
Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины – из ряда вон выходящие, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров телеканалу «Россия-24». «То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, – это на самом деле меняет существенно правила игры», – добавил Лавров, напомнив, что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация.
Слова Борреля свидетельствуют о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России, добавил Лавров. «Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США – в этом нет никаких сомнений – стали проводить после начала нашей специальной военной операции», – сказал он.
«Эта война будет выиграна на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИДов стран ЕС в Люксембурге.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты поразились тому факту, что человек, которого именуют «главой европейской дипломатии», отказывается от дипломатических путей урегулирования. Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что «европейцам, британцам и американцам выгодно увеличивать военную помощь Украине, они на этом зарабатывают».
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