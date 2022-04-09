|
|
Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», – приводит ТАСС сообщение таможни.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
При этом ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки по доставке фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей.
«Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
Ранее ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
|
|
В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили о сильной зависимости от российских никеля, палладия и хрома
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Исследователи пришли к выводу, что Германии в целом «под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией»: например, в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали только 2% импорта ФРГ, причем из России поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности 7% немецких закупок за рубежом, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Но при этом Россия играет важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет трудно. Германия зависит, прежде всего, от импорта никеля из России – немецкие компании в том же 2019 году импортировали 40% никеля, примерно такова на данный момент и доля российского газа на немецком рынке.
При этом указывается, что российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. Другие мировые экспортеры – это Индонезия (17,5% глобального экспорта) и Канада (11,8%). Однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, Евросоюз пожаловался на это во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу 2022 года. Кроме того, крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).
Отмечается, что никель необходим для производства нержавеющей стали, а в будущем он будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
Также Россия является важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Данный металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, то есть в ключевых отраслях экономики Германии. Другие крупные поставщики – Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%), также существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.
Кроме того, ФРГ в значительной мере зависит от поставок из России хрома, доля превышает 20% в немецком импорте этого металла. В общемировой картине на Россию приходятся 6% поставок, она занимает четвертое место среди стран-экспортеров хрома. Альтернатива России – Южная Африка, которая обеспечивает 50% глобального экспорта, а также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.
Кроме того, Германия получала из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину. В определенной мере ФРГ зависит также от поставок из России алюминия (менее 10% импорта) и фосфатов (5%).
В любом случае «не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она – сырьевой гигант», пишут в заключение ученые Института немецкой экономики.
Одним из путей преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами – развитие безотходного производства.
Ранее Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России. ЕС также признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Кремль спросили о планах Литвы по блокаде Калининграда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда. Он указал, что официальных решений на этот счет не принималось.
«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.
Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции
Министерство иностранных дел Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций, заявили в финском дипведомстве.
«Новые санкции ЕС приняты, позже их опубликуют в официальном журнале ЕС. Изменения в законодательство вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству. МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», – приводит ТАСС заявление МИД Финляндии.
Ранее глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
|
|
Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия гарантировала непрерывность работы «дочки» Газпрома
Непрерывность работы компании Gazprom Germania GmbH необходима для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, заявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор ФРГ гарантировал, что создаст условия для продолжения осуществления компанией жизненно важных операций на газовом рынке.
«В качестве доверенного лица Федеральное сетевое агентство гарантирует, что все платежи Gazprom Germania GmbH могут производиться только для поддержания деловых операций, и, таким образом, предотвратит неконтролируемый отток средств», – говорится в адресованном операторам письме регулятора, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Это также гарантирует, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей деятельности», – подчеркивается в тексте.
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. По их данным, речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле заявили, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Президент Владимир Путин после этого предупредил, что национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле пообещали ответ на «оголтелые рестрикции» Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».
Песков сказал, что будет «реакция – как и на все остальные санкции». В Кремле считают, что санкции – это «продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», передает ТАСС.
По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», – указал он.
Песков пообещал, что «Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мировые цены на базовое продовольствие достигли рекорда на фоне событий на Украине
Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли высочайшего уровня за всю историю в результате воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел, следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, передает ТАСС.
В марте он составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году.
Отмечается, что в прошлом месяце был преодолен предыдущий антирекорд, зафиксированный в феврале 2011 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России заявили о планах досрочного выкупа транспорта в лизинге
Правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.
«Действительно, компании с лизинговыми кредитами в непростой ситуации. <…> Первое, что мы предлагаем: предусмотреть возможность в этом году досрочно выкупать имущество, которое предоставлено в рамках договоров лизинга полностью или частично», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД