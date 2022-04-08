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ЕС утвердил пятый блок экономических и индивидуальных санкций против России
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Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций из-за продолжающейся военной операции на Украине, сообщил Совет ЕС.
«Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России», – цитирует заявление ТАСС.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – говоритс в документе.
Также вводится «запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом».
«Тем не менее отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях», – пояснил Совет ЕС.
Кроме того, введены «дальнейшие запреты на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно».
Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
В МИД пообещали амбарный замок на дипмиссиях закрывающих посольства России стран
Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства России, иначе они увидят амбарный замок на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Соловьев LIVE, что «они не повесят амбарный замок (на посольства России), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах», передает РИА «Новости».
По ее словам, страны, выславшие российских дипломатов, «будут получать ответную реакцию, жесткую и выгодную» России.
Ранее посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве.
Между тем европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, Люксембург объявил персоной нон грата одного сотрудника российского дипломатического представительства, Хорватия решила выдворить часть российских дипломатов из солидарности с НАТО, Австрия решила выслать четырех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
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ЕК заявила о запрете поставок в Россию полупроводников и транспортного оборудования
Европейский союз намерен запретить поставки в Россию полупроводников, машин, транспортного оборудования, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новые санкции ЕС предполагают «дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование», сказала она, передает ТАСС.
«Конкретные новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро», – уточнила глава ЕК.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз проведет целенаправленные меры по запрету российских компаний в госзакупках в ЕС и по исключению любой финансовой поддержки, «как европейской, так и национальной – для российских государственных органов».
Также Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что ЕС намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
Дипломаты стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ
По техническим причинам дипломаты ЕС не смогли согласовать запрет на импорт российского угля и новый пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год.
Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России
Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива, сообщается на сайте Европарламента.
«Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали. Отмечается, что резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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ЕС намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год, сообщило Reuters.
Также сообщается, что ЕС введет ограничения на экспорт в России компьютеров, полупроводников, а также технологий для добычи сжиженного природного газа на 10 млрд евро в год.
Кроме того, страны ЕС могут запретить осуществлять все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые ранее были отключены от системы SWIFT, также может быть расширен санкционный список, включающий в себя российских политиков и предпринимателей, отмечают источники агентства, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также стало известно, что Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций: ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.
Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Евросоюз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата в связи с деятельностью, не сопоставимой с дипломатическим статусом, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», – цитирует ТАСС заявление ЕС.
Ранее для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
Эстония решила выслать 14 российских дипломатов
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Власти Эстонии вслед за Латвией высылают 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, закрывают консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту, заявили в МИД страны.
«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьезно нарушает международное право», – цитирует ТАСС слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.
Ранее Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Напомним, МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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Евродепутат резко раскритиковала санкции против России
Военные конфликты не прекращаются санкциями, рестрикции заставляют страдать народ и России, и Европы, а не олигархов, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
По ее словам, чем больше оружия Запад «закачает на Украину», «тем больше погибнет украинцев».
«Мир не доставляется под дулом пистолета. Он достигается дипломатией и диалогом», – цитирует «Российская газета» Дейли.
Она призвала европейцев сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что Европа «откладывает наступление мира и смотрит, как погибает все больше украинцев».
«Меня тошнит, если честно»,– заявила евродепутат.
Выступление Дейли было прервано председателем Европейского парламента Робертой Метсола. Парламентарий от Польши Томаш Петр Пореба демонстративно покинул зал после заявлений Дейли.
Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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ЕС решил увеличить помощь украинским военным до 1,5 млрд евро
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Евросоюз собирается увеличить помощь украинским вооруженным силам на 500 млн евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель сообщил, что «после быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 млрд евро», передает РИА «Новости».
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 млн евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 млн евро.
Кроме того, как следует из федерального бюджета Канады на 2022 год, Оттава собирается предложить Украине кредит объемом порядка 1 млрд канадских долларов (около 800 млн долларов США) по линии МВФ. Бюджет также предполагает выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США).
Напомним, США заявили, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, а за все время президентства Джо Байдена помощь Украине превысила 2 млрд долларов.
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