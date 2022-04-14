Путин: Разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены

Страны Европы разговорами об отказе от российских энергоресурсов дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.

«Несмотря на очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок [энергоносителей], чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего, для своих граждан», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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