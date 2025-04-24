Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Песков объяснил условия возобновления транзита газа через Украину
Песков назвал транзит газа через Украину исключительно коммерческим вопросом
Продажа газа рассматривается как коммерческая сделка, а возможность транзита через Украину зависит от интереса покупателей и работоспособности маршрута, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия рассматривает продажу газа и возможное возобновление транзита через Украину в Европу исключительно как коммерческий проект, передает ТАСС.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что «есть продавец газа, есть потенциальные покупатели. И если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов все это обсуждать».
Песков добавил, что никто не отвергает возможность обсуждения такого варианта, если будут подходящие условия. В интервью французскому журналу Le Point ему задали вопрос о возможной выгоде для России при переходе контроля над газопроводом на Украине к США. Представитель Кремля отметил, что не следует политизировать вопрос транзита газа и если новый владелец согласится на контракт с «Газпромом», обсуждение возможно, поскольку это чисто коммерческий вопрос.
При этом Песков уточнил, что предметные переговоры по этому вопросу на данный момент не ведутся, ни с США, ни с Европой.
Ранее первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что на Украину поступает российский газ по европейскому маршруту через газопровод «Турецкий поток», а Россия в первом квартале увеличила экспорт газа в Европу по этому трубопроводу на 16% до 4,51 млрд кубометров, хотя в марте объем поставок снизился.