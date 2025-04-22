Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
В Раде признались в покупке российского газа через «Турецкий поток»
Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил о закупках российского газа, поступающего в страну по европейскому маршруту через газопровод «Турецкий поток».
По его словам, Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток», передает РИА «Новости».
Кучеренко отметил, что на европейском газовом рынке действует принцип замещения, и невозможно точно определить, откуда поступает газ, который приобретает Киев.
Газопровод состоит из двух ниток, одна из которых идет в Турцию, а другая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия в первом квартале увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 16%, он достиг объема 4,51 млрд кубометров.