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СМИ: ЕС планирует поэтапный запрет импорта российской нефти
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Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками, обсуждаться планы будут после выборов во Франции, сообщает The New York Times.
Широкое обсуждение в ЕС поэтапного запрета начнется после окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не выбрал в президенты «пророссийскую» Марин Ле Пен, передает сообщение газеты ТАСС.
NYT также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
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Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
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Европейские чиновники, заставившие задержать финских пограничников российские картины из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, – это «банальные ворюги», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия не прекратит выставочную деятельность за рубежом и не будет закрываться таким образом от мира.
«Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными «санкционными» предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину», – напомнил предысторию зампред СБ России в своем Telegram-канале.
Он добавил, что процесс возвращения картин, выставленных фондом Louis Vuitton в Париже, продолжается «ни шатко, ни валко», в списке этих произведений искусства есть в том числе работа Пабло Пикассо.
«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран. Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – подчеркнул Медведев.
Он отметил, что участие России в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик».
Для выражения доверия необходимо выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук».
По словам Медведева, Россия не намерена «в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».
Он указал, что у России есть насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих странах проживают «миллиарды адекватно настроенных людей», которые любят и ценят россиян.
«Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», – подчеркнул Медведев.
Он порекомендовал «представителям вырождающегося европейского истеблишмента» посмотреть советский фильм «Александр Невский». «[Фильм] поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль платежей российскому государству через центральный банк. Это, например, дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
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Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.
Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.
Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.
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Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Кишинев заявил о росте стоимости газа в апреле более чем в два раза
Стоимость газа для Молдавии в апреле выросла с 547 до 1193 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» 1193 доллара США за тысячу кубометров», – написал Чебан, передает ТАСС.
Напомним, с апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она состоит из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
В Молдавии заявили о риске оставить Приднестровье без газа в случае разрыва контракта с Газпромом
Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
«На данном этапе Россия не может поставлять газ в Приднестровье без «Молдовагаза», если будет разорван контракт, то не будет возможности поставлять газ в ПМР. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии «Тираспольтрансгазу» даже не обсуждался», – сказал Спыну в эфире телеканала Pro TV, передает РИА «Новости».
По его словам, риск расторжения контракта с 1 мая есть, так как власти страны не успевают провести аудит долгов «Молдовагаза» перед Газпромом, хотя и взяли такое обязательство.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовагаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
В США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа
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При отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия», сообщает Bloomberg.
Согласно подсчетам экспертов, в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 млрд евро, передает РИА «Новости».
«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, – заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. – Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».
В среду власти Германии выступили против немедленного эмбарго на поставки российских нефти и газа. В тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что процесс отказа от российских энергоносителей требует времени, «сейчас это невозможно».
Ранее глава немецкого химического предприятия Вольфганг Айзенберг предупредил об угрозе краха целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями. Немецкие СМИ назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер предупредил о риске остановки ключевых сфер производства ФРГ на 2,5 года. Кроме того, премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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Молдавия заявила о риске прекращения поставок российского газа с 1 мая
Молдаване не останутся без газа, даже если Газпром перестанет поставлять его с 1 мая из-за непроведенного в срок аудита, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
«Есть риск, что с 1 мая Газпром прекратит поставки газа, но риска, что граждане и экономические агенты останутся без газа нет, поскольку у нас есть альтернатива. В апреле мы платим 1160 долларов за 1 тыс. кубометров, сегодня цена на рынке была примерно 1,2 тыс. долларов (без учета транспортировки)», – сказал Спыну в эфире канала Pro TV, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас мир находится в неопределенности из-за обстановки на Украине, это влияет на мировой энергетический рынок. По этой причине власти страны не готовы давать прогнозы по ситуации, но готовятся к любым сценариям.
Также Спыну отмечал, что Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовагаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.
Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
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МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов
Западные страны фактически ввели персональные санкции против российских дипломатов, объявив их persona non grata, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24».
«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, – это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению», – передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям. Не были соблюдены процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.
«Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций», – пояснил Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза», является «декларацией о переходе ЕС в новое качество».
«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество – из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», – сказала она.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы
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Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.
«Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.