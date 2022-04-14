СМИ: ЕС планирует поэтапный запрет импорта российской нефти

Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками, обсуждаться планы будут после выборов во Франции, сообщает The New York Times.

Широкое обсуждение в ЕС поэтапного запрета начнется после окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не выбрал в президенты «пророссийскую» Марин Ле Пен, передает сообщение газеты ТАСС.

NYT также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.

Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.

Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.

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