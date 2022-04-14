Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы

Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.

«Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.

Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.