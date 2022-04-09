ЕС ввел санкции против российских бизнесменов, политиков и журналистов

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

«Совет принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины и другие действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Среди физических лиц, как подчеркивает ЕС, «высокопоставленные кремлевские чиновники, бизнесмены – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сторонники дезинформации, манипулирования информацией, систематического распространения ложной информации Кремля о ситуации на Украине».

«В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Это включает Марию Владимировну Воронцову и Екатерину Владимировну Тихонову», – говорится в Официальном журнале Евросоюза. Там приводится утверждение, что перечисленные персоны являются «дочерьми президента [России Владимира] Путина».

«Наконец, так называемые министры и члены «Народного совета» так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики также занесены в черный список», – говорится в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, в черный список внесены глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Саид Керимов, генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, президент концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

ЕС также ввел санкции против руководителей крупных российских СМИ. Так, под ограничения попали генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Санкции введены и в отношении гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

В черный список ЕС также включены председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, председатель правительства ДНР Александр Ананченко, министры двух республик и члены Народного совета ДНР.

В общей сложности, как отмечает ЕС, ограничительные меры применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям. «Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом», – говорится в документе.

Накануне ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В тот же день новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу. В частности, как стало известно, ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.

Между тем, как отметил пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.

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