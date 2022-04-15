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Песков ответил на вопрос о продаже нефти и угля за рубли
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о перспективах перехода к оплате в рублях за нефть и уголь, заявил, что преждевременно говорить, каких групп товаров это коснется и когда.
«Установка президента – это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля подтвердил, что вектор на это будет и работа в этом направлении будет активизирована. «Да, безусловно, да – в соответствии с поручением президента», – сказал Песков.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. Глава государства указал, что попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.
Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.
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Американцы столкнулись с инфляционным шоком
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Инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.
Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. «Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели», – передает РИА «Новости» слова Варни.
По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. «Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости», – указал телеведущий.
При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он.
«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Страны ЕАЭС начали отказываться от расчетов в долларах
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Страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», – сказал Евдокимов в интервью РИА «Новости».
Дипломат отметил, что еще до того, как Запад ввел беспрецедентные ограничительные меры против российской финансовой и банковской системы доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и Минск это устраивает.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
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Еврокомиссия признала оплату газа рублями нарушением санкций
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Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представила свой анализ указа Путина. Согласно предварительному анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. В частности, этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам, сообщает Bloomberg.
Также уточняется, что новый процесс передаст полный контроль платежей российскому государству через центральный банк. Это, например, дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах, рассуждает издание.
Согласно предварительному анализу, этот новый метод может привести к новым издержкам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
Также издание напомнило: комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все из них прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок отреагирует на любую попытку России обойти санкции.
При этом уточняется, что решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний, покупающих газ у России, и они окажутся в сложном положении, поскольку европейские фирмы должны соблюдать все действующие ограничительные меры.
Накануне Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Итальянская ENI договорилась с Египтом о поставках СПГ в Европу
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Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали рамочное соглашение о максимизации добычи газа и экспорте СПГ в Европу, сообщило министерство нефти и природных ресурсов республики.
Как отмечается, «стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе». Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в 2022 году, передает ТАСС.
Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса. Кроме того, накануне Eni объявила об открытии новых нефтегазовых месторождений в Западной пустыне с дебитом 8,5 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа срочно ищет замену российскому газу.
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Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США
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Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.
По версии Байдена, спецоперация России якобы «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире», передает ТАСС.
«Два крупнейших производителя зерна в мире – Китай, то есть Украина и Россия – не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции – 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», – выступил с утверждением глава американской администрации в ходе выступления в штате Айова на тему роста цен в США, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в Соединенных Штатах.
В своем выступлении Байден заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен в США. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», – выразил мнение глава американской администрации.
Затем он в очередной раз высказал предположение о том, что российское руководство «рассчитывало на раскол в НАТО, раскол в Евросоюзе, раскол в мире». Коснувшись решения США, а также их союзников и партнеров направить на рынок 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, Байден выразил мнение, что «страны объединяются ради лишения Москвы «возможности использовать в качестве оружия свои энергоресурсы против американских семей, семей в Европе и по всему миру».
Кроме того, он упомянул о прекращении рядом юридических лиц деловой активности в РФ. «Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые самостоятельно, не по моему настоянию, покинули Россию. их более 600, от Exxon до McDonald's», – выступил с утверждением глава администрации Соединенных Штатов.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
Накануне стало известно, что американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Кишинев заявил о росте стоимости газа в апреле более чем в два раза
Стоимость газа для Молдавии в апреле выросла с 547 до 1193 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» 1193 доллара США за тысячу кубометров», – написал Чебан, передает ТАСС.
Напомним, с апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она состоит из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.
В октябре 2021 года «Молдовагаз» и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
В МИДе заявили о попытках Запада спровоцировать дефолт в России
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Запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги», и «именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», передает ТАСС.
Кроме того, США «рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты».
Он подчеркнул, что в Вашингтоне «с маниакальной настойчивостью штампуют антироссийские рестрикции», а количество санкционных волн давно перевалило за сотню.
«Здравый смысл и экономическая выгода приносятся в жертву сиюминутным политическим целям. Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и нехватке базовых товаров в европейских странах-сателлитах, попросту выводят Белый дом из себя», – считает Рябков.
По его словам, речь не только о нервирующем Вашингтон требовании Москвы к европейцам платить за газ в рублях, «раздражает наша спокойная сосредоточенность на решении задач стабилизации и обеспечения устойчивого функционирования экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления».
«Вопреки предсказаниям и ожиданиям, в которых на Западе себя убедили, что русские сдадутся, мы реально поддерживаем отечественного производителя через импортовытеснение и расширение свободы предпринимательства, помощь особо уязвимым группам, насыщение рынка товарами, оказание необходимого содействия отдельным секторам», – отметил замглавы МИД.
По его словам, «в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику».
«По официальным оценкам, накопленные инвестиции корпораций из США достигали 3,2 млрд долларов, а по неофициальным подсчетам, осуществленные через третьи страны вложения превышали 80 млрд долларов. Отечественный фондовый рынок был для них одним из самых привлекательных и доходных», – констатировал Рябков.
Он подчеркнул, что Москва остается в числе лидеров в области высоких и передовых технологий, санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие России, но не остановить его, а санкции «стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста с целью выйти на полную продовольственную самодостаточность».
При этом «сказанное не означает, что Россия закрывается от внешнего мира»: «Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют: уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим. Принимаем, однако, необходимые меры для того, чтобы несмотря на решение некоторых бизнес-структур покинуть нашу страну, их предприятия продолжали работу. Благополучие граждан России страдать не должно».
Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.
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В США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа
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При отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия», сообщает Bloomberg.
Согласно подсчетам экспертов, в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 млрд евро, передает РИА «Новости».
«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, – заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. – Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».
В среду власти Германии выступили против немедленного эмбарго на поставки российских нефти и газа. В тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что процесс отказа от российских энергоносителей требует времени, «сейчас это невозможно».
Ранее глава немецкого химического предприятия Вольфганг Айзенберг предупредил об угрозе краха целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями. Немецкие СМИ назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер предупредил о риске остановки ключевых сфер производства ФРГ на 2,5 года. Кроме того, премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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СМИ: ЕС планирует поэтапный запрет импорта российской нефти
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Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками, обсуждаться планы будут после выборов во Франции, сообщает The New York Times.
Широкое обсуждение в ЕС поэтапного запрета начнется после окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не выбрал в президенты «пророссийскую» Марин Ле Пен, передает сообщение газеты ТАСС.
NYT также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
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Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
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В Японии предрекли конец гегемонии доллара
Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах, пишет главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама в статье для JB Press.
Как отмечает специалист, в конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.
«Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», – передает РИА «Новости» текст статьи эксперта.
По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. «О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», – предупреждает экономист.
Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает эксперт.
При этом экономист отмечает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться. «Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 трлн долларов», – предупреждает Каракама.
В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта – с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.
«Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами», – резюмирует специалист.
Напомним, в начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Как отмечал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить.
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