Армения начала оплачивать газ из России в рублях

Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями, заявил министр экономики страны Ваган Керобян, в этой валюте уже прошло несколько платежей.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», – сказал Керобян в интервью РБК.

Он пояснил, что ценообразование проводится в долларах, но оплата проходит в рублях.

«Действительно, контракт Газпрома на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», – заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.

Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.