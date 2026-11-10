В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Литва решила построить сеть автономных электростанций за 880 млн евро
Литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий и кризисов.
Литва планирует создать сеть автономных электростанций для работы в условиях крупных аварий и кризисов. Территорию страны разделят на семь изолированных зон, где возведут десять объектов генерации, передает ТАСС.
В компании Litgrid уточнили, что концепция изолированной работы энергетической системы рассчитана до 2033 года. Стоимость реализации проекта составит 880 млн евро.
Новые станции будут работать на газу на коммерческих началах, а оператор станет покупать эту услугу у бизнеса. Ожидается, что мощности оперативно обеспечат минимальные потребности населения в электроэнергии при выходе из строя централизованной системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс анонсировал усиление охраны объектов критической инфраструктуры.
Ранее власти страны начали подготовку к работе в условиях войны с созданием альтернативных рабочих мест.
Летом мощный шторм оставил без электроснабжения более 93 тыс. потребителей в стране.