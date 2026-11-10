В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
СК назвал число совершивших преступления подростков с начала года
СК: В России почти три тысячи подростков совершили преступления с начала года
В 2026 году почти три тысячи подростков совершили преступления, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, более половины от числа всех совершивших правонарушения подростков составили дети младше 14 лет, сообщается в канале СК в Max. «В текущем году совершили общественно опасные деяния почти три тысячи подростков, которые не являются в силу возраста субъектами преступлений, из них 61% – это дети младше 14 лет», – говорится в публикации.
Бастрыкин во вторник провел оперативное совещание, посвященное борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он отметил, что злоумышленники целенаправленно втягивают в нее детей, не достигших возраста уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении на 30% количества вовлеченных в совершение киберпреступлений подростков.
Следственный комитет зафиксировал двукратный рост числа уличенных в преступлениях террористического характера несовершеннолетних в первой половине года.
Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров рассказал о сокращении почти в два раза количества совершавших наркопреступления россиян за последние пять лет.