В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике
Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард заявил о решении инвестировать 121 млн долларов в создание системы подводного наблюдения для противодействия российскому флоту в Северной Атлантике.
Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.
По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.
В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.
В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.
В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.