Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике

Tекст: Денис Тельманов

Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.

По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.

В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.

В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.