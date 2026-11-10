В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.
«Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.
В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.