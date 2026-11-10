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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня

    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    9 ноября 2026, 21:18 • Новости дня
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Правительство Ярославской области отказалось отменять концерт Киркорова

    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство Ярославской области не будет вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, несмотря на обращения местных общественников к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой об отмене мероприятия, сообщили в областном руководстве.

    Организатор концерта и площадка «Арена-2000» являются самостоятельными частными организациями, а проведение подобных мероприятий регламентируется федеральным законодательством и не относится к компетенции региональных властей, пояснили ТАСС в областном правительстве.

    Власти подчеркнули, что органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, если нет нарушений законодательства или угрозы общественной безопасности.

    Ранее ярославское отделение «Союза десантников России» и другие общественные организации обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт Киркорова, запланированный на 27 ноября.

    Поводом стал видеоролик, в котором певец в образе десантника разрывает тельняшку. Общественники сочли такое обращение со священными для десантников символами недопустимым в публичном пространстве.

    В обращении также отмечалось, что проведение концерта Киркорова в то время, «когда страна скорбит и сражается», аморально и может вызвать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки министерства обороны Украины включило Филиппа Киркорова в базу антироссийского портала.

    В пятницу час выступления Филиппа Киркорова на частных мероприятиях оценили в 20 млн рублей.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

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    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

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    8 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Эндокринолог определил идеальное соотношение талии и роста

    Эндокринолог Баранов: Обхват талии должен составлять не более половины роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружность талии здорового человека должна быть меньше половины его роста, превышение этого показателя может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов.

    «Есть золотое правило – талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Врач добавил, что превышение показателя 0,5 свидетельствует об избыточном накоплении висцерального жира.

    В абсолютных значениях обхват талии должен составлять менее 80 см у женщин и менее 94 см у мужчин. По словам специалиста, превышение этих цифр связано с накоплением жира вокруг и внутри органов, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.

    При этом важно учитывать рост человека: для людей ростом 190 см и 150 см показатель в 80 см будет иметь разное значение, заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проректор Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения диабета. Весной министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сахарный диабет, ожирение и гипертонию наибольшими угрозами здоровью россиян.

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    9 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Бывший муж певицы Кэти Перри комик Брэнд получил 10 лет тюрьмы за изнасилование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский комик, актер и телеведущий Расселл Брэнд приговорен к десяти с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании.

    Приговор огласил судья Королевского суда лондонского района Сазерк Джоэл Беннатан, передает ТАСС. Коллегия присяжных признала 51-летнего Брэнда виновным в изнасиловании и по трем пунктам обвинения в насильственных действиях сексуального характера. При этом его оправдали по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании и обвинению в попытке совершения действия сексуального характера.

    Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год в различных местах, включая дом Брэнда, радиостанцию и съемочную площадку. От его действий пострадали четыре женщины.

    Расселл Брэнд известен как ведущий на телеканалах Би-би-си, MTV и Channel 4, а также по ролям в фильмах «Одноклассницы», «В пролете», «Побег из Вегаса» и «Артур. Идеальный миллионер». В 2010–2012 годах он был женат на американской поп-певице Кэти Перри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг присяжные Королевского суда лондонского района Сазерк признали британского комика, актера и телеведущего Расселла Брэнда виновным в изнасиловании.

    В прошлом месяце британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

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    8 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

    ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    «Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

    В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.

    Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.

    По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.

     Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.

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    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

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    9 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    Актера Владимира Григорьева похоронили на Троекуровском кладбище

    Заслуженного артиста России Владимира Григорьева похоронили в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженного артиста России Владимира Григорьева, скончавшегося на 75-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания с актером прошла в понедельник утром в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает РИА «Новости». Проводить артиста в последний путь пришли его друзья, коллеги и поклонники. Григорьев служил в Театре Пушкина более полувека.

    Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. В 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИС, он получил приглашение на роль в спектакле «Разбойники». Среди других его известных работ – роли в постановках «Блэз», «Остров сокровищ», «Жанна Д'Арк» и «Великая магия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство театра имени Пушкина сообщило о смерти Владимира Григорьева в среду. В понедельник в Московском драматическом театре имени Пушкина началась церемония прощания с Григорьевым.

    В пятницу актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

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    9 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Уход за больным деменцией Брюсом Уиллисом оценили в 30 тыс. долларов в месяц

    Daily Mail: Уход за больным деменцией Брюсом Уиллисом стоит 30 тыс. долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Уход за страдающим деменцией американским актером Брюсом Уиллисом обходится его супруге Эмме Хеминг более чем в 30 тыс. долларов ежемесячно.

    Жена артиста тратит огромные суммы на медицинскую помощь мужу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

    «Она тратит "целое состояние" на уход за мужем…, которое оценивается более чем в 30 тыс. долларов в месяц», – отмечает издание.

    Внушительное состояние актера помогает оплачивать уход за ним, поскольку страховка покрывает лишь малую часть расходов. В 2023 году семья Уиллиса сообщила о диагностированной у голливудской звезды лобно-височной деменции. В январе вторая супруга актера Эмма Хеминг заявила, что муж все еще узнает ее, но не понимает наличия у него тяжелого заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом страдающий деменцией голливудский актер Брюс Уиллис побывал на бракосочетании своей дочери Таллулы в американском штате Айдахо.

    Из-за прогрессирующей болезни семья переселила артиста в отдельный дом с круглосуточной медицинской поддержкой.

    Уиллис полностью лишился возможности двигаться самостоятельно и утратил речь.

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    9 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Голикова объявила о доминировании отечественных радиофармпрепаратов

    Голикова заявила о регистрации 60 отечественных радиофармпрепаратов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 64 радиофармпрепарата, из которых 60 произведены отечественными компаниями.

    «В России зарегистрировано 64 таких радиофармлекарственных препаратов, 60 из них российского производства, но до конца 2030 года мы ставим перед собой и перед производителями и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Соответствующее заявление вице-премьер сделала в ходе выступления на IV Международном форуме природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac.

    В прошлый понедельник вице-премьер рассказала о регистрации в России 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    Голикова заявила о необходимости достижения уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    9 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

    Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах поступят на российский рынок до конца текущего года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    «До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

    Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.

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    9 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и уже применяется в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер сообщила о начале применения вакцины на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.

    «Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала появление в России вакцин от аллергии на амброзию, лихорадки денге, менингококковой инфекции и персонализированной онковакцины от глиобластомы.

    Скворцова сообщила о скором выходе препарата от аллергии на пыльцу березы в гражданский оборот.

    Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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