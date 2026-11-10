Оргкомитет премии #МыВместе определил лауреатов шестого сезона

Tекст: Валерия Городецкая

В финал шестого сезона вышли 99 участников, включая 81 номинанта из 35 регионов России и 18 проектов из 16 стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заявочная кампания охватила 155 государств и собрала 60 тыс. инициатив. Впервые при первичной проверке заявок использовался искусственный интеллект, а вес народного голосования в итоговой оценке вырос до 40%.

«60 тыс. заявок из 155 стран – это само по себе очень достойно. Но, конечно, важно не количество, а качество. Когда смотришь на заявки, за каждой стоят уникальные люди, уникальные судьбы, много добра, сердца и души», – сказал Кириенко. Он добавил, что в России 36% жителей хотя бы раз в год участвуют в добровольческих акциях.

Голикова подчеркнула, что добровольческое движение давно приобрело международный характер. По ее словам, с 2021 года действует программа «Миссия Добро», в рамках которой волонтеры провели 58 гуманитарных миссий в 20 странах и помогли 20 тыс. человек.

Ключевым событием станет награждение лауреатов на Международном форуме гражданского участия #МыВместе. Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» и соберет 10 тыс. участников из 40 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом шестой сезон международной премии социальных проектов #МыВместе собрал более 60 тыс. заявок от участников из 155 стран мира.