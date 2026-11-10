Предприятие критической инфраструктуры загорелось в Днепропетровске

ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные поразили электроподстанции в Вольногорске Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области, указало ведомство в Max.

Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу с вооружением и танкеру с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

Также восточнее Одессы поражен сухогруз с грузом двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

В воскресенье российские военные нанесли удары по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам в районе Одессы.

В субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море и электроподстанцию в Киевской области.