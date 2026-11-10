В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов
Депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу на верность, и парламент Израиля начал работу после выборов.
Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».
Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.
Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.
В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.
В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.
В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.
В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.
В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.