Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.

ЕК сделала негативный анализ указа Владимира Путина по введению новой схемы оплаты за поставки газа компаниями из недружественных стран. Как считает ЕК, предложенный механизм оплаты нарушает санкции ЕС и передает полный контроль платежей российскому государству через ЦБ, что дает возможность контролировать курс рубля. Новый механизм может привести к новым издержкам для покупателей. Наконец, это нарушает согласованные контракты, где прописана валюта оплаты в евро или в долларах, уверяет ЕК.

Об обходе каких санкций ведет речь ЕК, не совсем понятно. Новая схема оплаты действительно потребовалась, потому что были введены финансовые ограничения Западом. Банки недружественных стран задерживают оплату за газ и не переводят валюту Газпрому. Владимир Путин ранее уже говорил об этой проблеме. «Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», – говорил Путин. В четверг он подтвердил: «Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей».

Это значит, что если ничего не менять, то Россия часть газа будет поставлять европейцам бесплатно, потому что евро и доллары могут быть в любой момент заморожены на счетах иностранных банков недружественных стран. Тогда какой смысл России поставлять газ бесплатно? Почему Газпром должен превратиться в благотворительную организацию?

Новый механизм дает ЦБ возможность контролировать курс рубля. Но это также стало необходимо после введения санкций против финансовой сферы и заморозки 300 млрд долларов российских резервов. Россия вынуждена защищать свою финансовую систему, чтобы она не разрушилась. ЕК это может не нравиться, но у нее и нет цели сохранить финансовую систему России.

Что касается обвинения ЕК в том, что новая схема, которую Россия вынуждена была придумать, нарушает согласованные контракты, то и это не совсем так. Схема придумана изящно таким образом, что в контракте не надо менять принципиальное условие – валюту оплаты. Достаточно внести несущественное изменение через дополнительное соглашение об изменении банка, через который проходит оплата. В большинстве случаев Газпромбанк и так является таким банком. Остается лишь открыть в нем два специальных счета (удаленно) – валютный и рублевый. Покупатель российского газа сможет перевести всю сумму в той валюте, которая прописала в контракте – евро или доллары. И процесс перевода в рубли и зачисления рублей на счет Газпрома ляжет на плечи банка. Поэтому новый механизм не ведет к новым издержкам для покупателей: курсовые издержки опять же ложатся на плечи Газпрома.

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«Европейские контрагенты не взаимодействуют с нашим Центробанком, они контактируют с коммерческим банком – Газпромбанком. Это не запрещено никакими санкциями. Европейцам все равно, и какой курс рубля по отношению к доллару и евро, и как его контролирует ЦБ. Для них важно, что формула ценообразования в контракте остается прежней, по ней определяется цена в долларах и евро. По какому курсу Газпромбанк меняет эту валютную сумму на рубли и сколько рублей получает Газпром – европейским компаниям без разницы. И ЕК это не должно беспокоить», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С другой стороны, ЕК не говорит о том, какие издержки и проблемы появятся у европейских стран в случае отказа от новой схемы оплаты. А они будут в любом случае кратно выше и несопоставимы с небольшими сложностями по переходу на новую схему оплаты. Какая альтернатива у европейских контрагентов? Они могут разорвать контракт с Газпромом и перестать покупать российский газ. Либо российский поставщик сам перекроет газовый вентиль, потому что поставлять газ бесплатно иностранному контрагенту бессмысленно.

Проблемы, о которых говорит ЕК, просто меркнут на фоне тех колоссальных издержек и сложностей, с которыми столкнутся страны ЕС и европейцы.

Пять крупнейших экономических институтов Германии (RWI в Эссене, DIW в Берлине, Институт Ifo в Мюнхене, IfW в Киле и IWH в Галле) считают, что крупнейшую экономику Германии ждет резкая рецессия, если поставки российского газа прекратятся. По данным Евростата, в 2020 году Германия закупила у России 58,9% природного газа. А последствия от кризиса в Германии распространятся по всему Европейскому континенту.

Совокупные потери Германии немецкие институты оценили в 220 млрд евро, или 238 млрд долларов. Это эквивалентно 6,5% годового объема производства. Это приведет к еще большему росту цен на энергоносители, что подстегнет инфляцию, которая и так уже самая высокая со времен образования еврозоны. В марте она достигла 7,5% в годовом исчислении. В свою очередь, это усугубит проблемы домохозяйств с низкими доходами. И риск рецессии в Европе намного выше, чем в США, отмечают западные экономисты.

Европейские политики не могут не понимать этого. «Что здесь удивляет: так называемые партнеры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует, – говорит Владимир Путин. – Да, она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают. Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики».

«Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан»,

– считает Владимир Путин.

За спиной Еврокомиссии, которая настраивает европейские компании отказаться от российского газа, большой список прегрешений. Именно ЕК под видом реформирования газового рынка и заботы о нем создала реальные проблемы для европейцев. ЕК дореформировалась, по сути, до того, что в том числе и привело к газовому кризису в Европе, который стартовал еще в 2021 году.

Именно Еврокомиссия продвигала идею отказа от нефтяной привязки в формуле ценообразования в долгосрочных контрактах с Газпромом на поставку трубопроводного газа. Это стало одним из поводов для антимонопольного расследования, которое закончилось тем, что Газпром пошел на ряд изменений. Теперь в 80% контрактах Газпрома с европейцами цена рассчитывается исходя из цен на спотовом рынке Европы. ЕК уверяла, что это приведет к снижению цен на газ, но ошиблась. Все обернулось по-другому: цены на споте еще в 2021 году стали расти и в декабре побили свой абсолютный рекорд, когда тысяча кубометров стоила более двух тысяч долларов. В этом году цены на споте практически не опускаются меньше 1000 долларов за тысячу кубометров. В газпромовских контрактах цены ниже за счет снижающих коэффициентов, но и они пробивают 600-700 долларов. Таких цен при привязке к нефти в контрактах никогда не было даже при самых пиковых ценах на черное золото. В редких случаях доходило до 500 долларов.

Именно ЕК настояла на том, чтобы строить СПГ-терминалы и покупать больше сжиженного природного газа, который был существенно дороже трубопроводного. По логике Брюсселя, это тоже должно было привести к усилению конкуренции и снижению газовых цен для европейских потребителей. Однако на практике это привело к еще одному негативному изменению рынка газа. Раньше европейский рынок газа варился в собственном соку, он не был глобальным и не зависел от того, что происходит в других частях света. В отличие, например, от рынка нефти, который давно уже глобальный.

Новые правила ЕК привели в итоге к тому, что Европа начала конкурировать с Азией за поставки СПГ. И это играет не на пользу европейскому рынку, а лишь на рост биржевых цен.

Объемов СПГ не хватает на всех – и на Европу, и на Азию. Танкеры с СПГ пойдут туда, где предложат лучшую цену. При этом у Азии нет такого шикарного выбора в виде 150 млрд кубометров недорогого газа в год, идущих по трубам из соседней страны. У Азии есть только СПГ. Поэтому азиатские покупатели вынуждены предлагать цену все выше и выше, чтобы победить в ценовой войне с европейскими покупателями, особенно в период отопительного сезона.

У Китая уже есть газопровод «Сила Сибири» из России. Но речь идет только об одном Китае, а азиатский регион намного шире. И это пока только один газопровод мощностью 38 млрд кубометров в год.

Европейцам повезло больше, чем азиатам. У них есть под боком сосед, который за свои деньги строит газопроводы, качает по ним газ, да еще по адекватным ценам и по четко обозначенным ценовым формулам. Но ЕК это не ценит. Она создавала законы, которые снижали объемы поступлений газа в Европу из России. Это касается введенных ограничений для газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока – 1») под видом заботы о наличии конкуренции. А потом ввела и видоизмененные энергетические правила, созданные специально ради одного газопровода – «Северного потока – 2». Даже если он заработает, то он сможет качать газ только вполовину своих мощностей. Это касается и отмененного, в том числе под давлением ЕК, «Южного потока».

Еще одна ошибка ЕК, которая также легла в основу газового кризиса 2021-2022 годов – это «зеленая» повестка. ЕК создала невыносимые условия для добычи угля в ЕС. В итоге развивать угольную отрасль стало невыгодно. Шахты просто закрывались. Отказ от самого грязного топлива – это само по себе хорошая история, если продумать чем его заменить. Проблема возникает тогда, когда это делается бездумно и с ущербом для энергетической безопасности. Уголь является во многом резервным топливом для газа. ЕК решила, что с этой ролью справятся ветряные электростанции и солнечные панели. Но отсутствие ветра несколько недель в ряде европейских стран привело в сентябре к резкому дефициту газа и росту цены, которая до сих пор не снижается. Прошлый год показал, что это была очередная ошибка ЕК.

Решение Европы уже в рамках санкций отказаться с августа от российского угля – к отказу от угля европейцами не приведет. Все эти месяцы европейские покупатели будут судорожно искать замену российскому углю в далеких странах, например, Южной Америки. Усложнится логистика, увеличится стоимость импорта, но станут ли европейцы меньше жечь угля на ТЭС – сомнительно. В Европе наступил ренессанс угля в последние два года, и стоит ждать вторую волну расцвета. То есть результат прямо противоположен тому, что хотела Еврокомиссия со своей «зеленой» повесткой и квотами.

Сможет ли ЕК заставить европейские коммерческие компании совершить еще одну роковую ошибку и отказаться от ультимативного предложения России по схеме оплате?

«Последнее слово остается за коммерческими компаниями. Официального запрета менять контракт и использовать новую схему оплаты со стороны Еврокомиссии не будет. Иначе это уже расценивалось бы как санкции, для принятия которых необходимо согласие всех членов ЕС. Но как минимум Венгрия такие санкции заблокирует. Поэтому подпишут ли коммерческие компании Европы дополнительные соглашения или нет, зависит пока от них», – заключает Юшков.