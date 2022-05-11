У членов ЕС отбирают последний признак самостоятельности

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11 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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В регионах омолодили пять губернаторов

Губернаторский корпус России покидают старожилы Сергей Гунеев/РИА Новости
ds.tomsk.gov.ru
«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Кравчук стоит за крахом двух версий Украины

Кравчука справедливо назвать главным могильщиком СССР ТАСС
Умер Леонид Кравчук, самый уважаемый президент Украины за всю ее историю. Он как будто бы прожил две жизни, застав гибель обеих версий украинского государства, к которым приложил руку – советской и антироссийской. Его есть кому ценить по обоим берегам Днепра, но в полной мере эта неординарная личность теперь не подошла бы ни одному из них.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
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Спецоперация избавила Россию от временщиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская «буржуазия» ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Подробности...
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России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Самый уважаемый президент Украины

Когда завершится спецоперация

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Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    У членов ЕС отбирают последний признак самостоятельности

    Президент Франции - один из главных сторонников новой реформы ЕС
    		   11 мая 2022, 19:40
    Фото: Michele Tantussi/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Лидеры Евросоюза обсуждают рискованную реформу этой организации, которая способна привести даже к ее развалу. Пересмотреть планируется важнейшие принципы существования ЕС. О чем идет речь, какие новшества требуют внедрить реформаторы – и почему для отношений России и ЕС эти перемены будут иметь весьма противоречивые последствия?

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен кардинально реформировать Евросоюз. Он призвал собрать так называемый конституционный конвент для пересмотра Маастрихтского договора о евро и единой денежной политике, Шенгенского соглашения об отмене фиксированного пограничного контроля внутри ЕС, а также принципа единогласного принятия решений по важнейшим вопросам.

    Право вето укрепляло – но теперь разъединяет

    Все эти темы, безусловно, важны. Европе нужно ужесточить правила приема в еврозону, чтобы туда не вступали неготовые страны и не создавали аналоги греческого долгового кризиса. Европе нужно ужесточить правила приема в Шенгенскую зону, чтобы не допустить новых массовых притоков гастарбайтеров на национальные рынки труда (как это было после приема Болгарии и Румынии). Однако самым важным – по сути революционным – предложением является именно полный отказ от принципа единогласного принятия решений. Института вето, который, по мнению ряда политиков ЕС, превратился из механизма укрепления Европы в важнейший тормоз развития Евросоюза.

    Да, в самом начале евроинтеграции без него было никуда. Первые конструкции будущего Евросоюза создавались на пространстве, которое только-только пережило две мировые войны. Где народы веками резали друг друга, а значит особо не доверяли соседям. И принцип консенсуса в процессе принятия решений был гарантией защиты их национальных интересов.

    Изначально предполагалось, что право вето будет использоваться в редких, исключительных случаях, ведь в Евросоюз на момент его официального создания в 1992 году (по Маастрихтскому договору) входило 12 практически гомогенных государств. Государств с едиными ценностями, принципами законодательства, взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, а также пониманием европейской идентичности (разве что Британия несколько отличалась от остальных). Особых разногласий между ними не было.

    Однако после окончания холодной войны Евросоюз принял решение включить в себя вышедшие из-под российского контроля страны Восточной Европы. Страны с неразвитой, нерыночной экономикой, консервативной идеологией, а также высоким уровнем этнического национализма, который противоречит концепции европейской идентичности. В результате гомогенность исчезла, и сейчас Евросоюз состоит из 27 разных по сути стран, некоторые из которых фактически противопоставляют себя Брюсселю.

    Отчасти система принятия решений была реформирована в середине нулевых годов (в рамках Лиссабонского договора). Сейчас по большинству вопросов – внутренняя политика, миграция, экономика и т. п. – решения принимаются большинством или квалифицированным большинством внутри Европейского совета (то есть странами-членами). Однако право вето сохраняется во внешнеполитической тематике, вопросах безопасности, а также в пунктах, которые касаются основ функционирования Евросоюза.

    «И здесь раз за разом возникал тупик. Взять хотя бы нынешнее обострение с Россией. С одной стороны, возникла необходимость преодолевать вето Венгрии и Кипра, настроенных к России относительно лояльно и выступающих против жестких санкций. С другой – вето на умеренные решения слишком горячей Литвы, которая на словах уже чуть ли не воевать с Россией готова», – говорит доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Глиняные ноги разрушали – но теперь спасают?

    Неудивительно, что Макрон – далеко не единственный политик, который призывает к отказу от права вето. На днях эту же мысль выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А 4 мая Европарламент принял резолюцию, в которой поддерживает проведение глубинных реформ Европейского союза (в частности, отмену права вето) ради укрепления самой организации.

    «Табу на обсуждение темы усиления Европейского союза тает быстрее, чем ледники в Альпах. Взять хотя бы темы евробондов, расширения европейского бюджета, европейской системы здравоохранения, европейской обороны (которую уже можно обсуждать). Придание новых полномочий Европейскому союзу является логичным ответом на внешние вызовы – будь то пандемия или Путин, – говорит депутат Европарламента Софи Ин’т Вельд. – Мир сегодня стал очень негостеприимным для гиганта на глиняных ногах, в которого превратился ЕС».

    И с ней можно было бы почти согласиться, если бы не одно «но». Право вето дает не только возможности для злоупотребления, но и способ защитить свою страну (и весь ЕС) от падения во внешнеполитическую пропасть, куда Европу толкают пустозвоны из Европарламента и идеологизированные управленцы из Еврокомиссии.

    «Отказ от права вето усилит позиции евробюрократии, которую никто не выбирал (следовательно, она в принципе безответственна), и предоставит ей возможность перестроить ЕС в соответствии со своими представлениями о должном и прекрасном. А эти представления очень часто не только противоречат интересам стран-членов ЕС, но и здравому смыслу вкупе с законами физики», – говорит глава аналитического проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Это касается как радикальных пунктов шестого пакета об отказе от российской нефти, так и планов по навязыванию Европе отказа от российского газа.

    Самоубийственных по сути для экономики стран-членов (точнее, тех из них, которые заботятся об экономике, а ставят главной целью своего существования сдерживание России). «Фактор угрозы с Востока сейчас не настолько силен, чтобы заставить национальные правительства сдать остатки своего суверенитета евробюрократии, которая демонстрирует абсолютную беспомощность в решении экономических проблем», – продолжает Иван Лизан.

    Скептически к планам Макрона относятся и другие эксперты. «На сегодняшний день право вето воспринимается рядом стран ЕС как неприкосновенное и безусловное. Как последний инструмент суверенитета, который остался у членов Евросоюза, ведь ЕС все-таки является не конфедерацией и не федерацией, а союзом суверенных государств, – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Поэтому отказ от этого права не представляется реализуемым в обозримой перспективе. Ведь в ином случае речь пойдет о переходе ЕС в состояние как минимум конфедерации, Соединенных Штатов Европы».

    Бюрократия мешает суверенитету – но потом создаст?

    Значительная часть государств и политических сил в ЕС не готовы к такому переходу. Они считают евробюрократов неэффективными управленцами, никем не избранными и неспособными защищать интересы рядовых европейских граждан. Эти страны и силы, которых называют евроскептиками, уверены в том, что ЕС и без того слишком централизирован, и должен превратиться не в конфедерацию, а в клуб по интересам.

    «Так что если вопрос об отказе от права вето будет реально поставлен на повестку дня, это вызовет чудовищное сопротивление со стороны целого ряда государств, а также ряда крайне правых и крайне левых сил внутри абсолютного большинства стран-членов ЕС. В итоге сама постановка вопроса может попросту развалить ЕС – некоторые государства могут сказать, что им лучше выйти из состава ЕС, нежели чем отказаться от суверенитета», – продолжает Дмитрий Суслов. 

    Практика подтверждает этот прогноз. 13 стран Евросоюза (Чехия, Польша, Дания и другие) уже выступили против предложения Макрона. «У нас уже есть Европа, которая работает», – заявили они. Правильнее было бы, конечно, сказать: «У нас уже есть Европа, которая работает так, как нам надо, и другой нам не надо». Интересно, кстати, что и саму предлагаемую реформу необходимо принять единогласно.

    Впрочем, шансы на успех у реформаторов все-таки есть. «Больше других будут упираться Польша и Венгрия. Возможно недовольство со стороны Чехии (но не при нынешнем правительстве), а также Греции. Поупираются, возможно, Дания с Ирландией, где сильны евроскептические настроения. Однако несмотря на все это сопротивление правило голосования, скорее всего, реформировать удастся. За изменение выступают самые сильные и самые богатые, а угроза утраты денег из общеевропейских фондов заставит более бедных подчиниться», – считает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    И России, как ни странно, в этой борьбе нужно топить за реформаторов. За отмену права вето. Да, на первый взгляд, эта победа принесет Москве лишние проблемы и сложности.

    «России отказ ЕС от права вето невыгоден. ЕС по-прежнему остается достаточно рыхлым образованием, члены которого, несмотря на разное отношение к Москве, используют фактор России как элемент торга в своих взаимоотношениях с Брюсселем. Процесс такого торга замедляет скорость введения антироссийских санкций, а некоторые санкции выхолащивает. Москве же такая ситуация позволяет выстраивать с рядом стран ЕС двусторонние отношения, частично компенсируя разрыв связей с ЕС. Отказ от права вето сделает такое лавирование невозможным как для условной Венгрии, так и для России», – говорит Иван Лизан.

    Однако в долгосрочной перспективе – если заглянуть за горизонт нынешней спецоперации на Украине и российско-европейского конфликта – реформа может быть для Москвы выгодна, поскольку она приведет к большей автономности и независимости ЕС от США. «Если отказ от права вето не развалит ЕС, то он приведет к усилению его субъектности. Кроме того, США лишатся возможности использовать своих прокси внутри ЕС – Польшу, Литву и т. п. – для блокирования ненужных Америке решений и продвижения тех, которые нужны Вашингтону», – говорит Дмитрий Суслов. А с суверенной Европой мы как-нибудь договоримся.

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