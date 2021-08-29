Пандемии много раз меняли судьбу человечества

Коронавирус вызывает страх у миллиардов людей – однако многим сложно даже представить, как выглядело распространение опасных заболеваний в прошлом. Во время тогдашних пандемий вымирали целые города, а великие державы оказывались в запустении. Но случался и парадоксальный эффект – иногда эпидемии запускали экономический рост. Каким образом?

Первая документально зафиксированная пандемия случилась в Афинах в 430 году до н. э. Тогда началась Пелопонесская война, во время которой за гегемонию в Греции ожесточенно сражались Афины со Спартой. Спартанцы вторглись в Аттику, что привело к появлению в Афинах множества беженцев – крестьян, спасавшихся от врага. Запасов провизии в городе было достаточно, а вот свободного места – мало. Скученность и антисанитария привели к тому, что в Афинах начал стремительно распространяться брюшной тиф, занесенный вместе с грузами, поступавшими из Египта, где появились первые больные.

После распространения пандемии в одних Афинах погибло более четверти горожан. Среди умерших оказался прославленный афинский политик и военачальник Перикл. Спартанцы были столь испуганы, что отвели свои войска из Аттики. Силы Афин оказались заметно подорваны, а Пелопонесская война была проиграна.

Следующая великая пандемия опять началась на Востоке, откуда в Рим ее принесли легионеры, возвращающиеся после боев с парфянами. В 165 году, во времена правления императора Марка Аврелия Антонина, Рим был охвачен чумой, получившей прозвище Антониновой. Судя по описанным в документах симптомам, это была нынешняя оспа, но в древности она еще не была выделена как отдельное заболевание. Тогда большую часть инфекционных эпидемических болезней называли чумой. Число жертв пандемии внушало страх современникам. От нее умер даже Луций Вер – соправитель Марка Аврелия.

В Риме – мегаполисе того времени – погибла четверть населения, в некоторых римских провинциях число жертв доходило до трети. Оспа не щадила никого, равно убивая и плебеев, и аристократов. Общее число жертв, благодаря хорошо налаженной римлянами системе учета населения, можно оценить в пять миллионов. Марк Аврелий, бывший не только правителем и полководцем, но еще и известным философом, думая об ужасах пандемии, написал книгу «К самому себе», где размышлял над тем, как болезнь повлияла на цивилизованный мир, переполненный пороками.

Последствия пандемии оказались смертельными для Римской империи. Резко сократилось поступление налогов. Народ обеднел. Численность армии снизилась. С Антониновой чумы началась долгая эпоха заката величия Рима.

Одна из самых страшных пандемий началась в 541 году и продолжалась с перерывами полтора века. Это была бубонная чума, принесенная в Константинополь из Африки. Самый большой и богатый город христианского мира был буквально уничтожен заразой. Люди в мучениях умирали всего через несколько дней после контакта с больным. Каждый день только в Константинополе хоронили до 10 тысяч мертвецов.

Чума получила имя в честь императора Юстиниана, правившего тогда. Это был, наверное, величайший из правителей Византии, сумевший восстановить Римскую империю в Европе, подчинить германцев, добиться мира с Персией. Все успехи Юстиниана погибли под ударами пандемии, которая превратила богатейшую и многочисленную Византию в государство, страдающее от внутренних конфликтов, раздираемое восстаниями и испытывающее нехватку средств. Хотя Константинополь сумел постепенно оправиться от последствий пандемии, планам Юстиниана по созданию единой христианской империи был положен конец, а силы Византии серьезно подорваны. Количество жертв Юстиниановой чумы приближается к 100 миллионам человек.

Хотя долгое время эпидемии разного рода хворей свирепствовали в Азии, до Европы они не добирались. Это было следствием того, что начавшиеся после падения Рима Темные века существенно сократили международную торговлю, служившую главным способом распространения инфекционных заболеваний. Но в Европе хорошо помнили про пандемии прошлого и пытались наладить борьбу с распространением болезней. Когда появились монашеские ордена, одной из важнейших задач для них стало сохранение доставшихся от Античности знаний о медицине, обучение людей, способных ухаживать за зараженными, и создание больниц, где каждый, даже бедняк без средств к существованию, мог найти приют и лечение.

В конце XI века Крестовые походы принесли в Европу страшную болезнь – проказу, которая раньше встречалась лишь в Азии. Началась продолжавшаяся два столетия пандемия. Внешние проявления проказы были столь пугающими, что неграмотный простой народ считал больных созданиями дьявола, пострадавшими за свои грехи. Основная тяжесть борьбы с проказой легла на христианскую церковь, которая повсюду организовывала лепрозории, где несчастные прокаженные получали лечение, которое в лучшем случае лишь оттягивало их гибель. Но даже такие примитивные меры смогли остановить распространение болезни. Ведь заключение больного в лепрозорий, где за ним ухаживали обитавшие там же монахи, существенно ограничивало его контакты с внешним миром и довольно эффективно препятствовало распространению заразы. В XIII веке число зараженных проказой было столь велико, что в Европе действовало более 19 тысяч лепрозориев. Так в европейскую практику борьбы с пандемиями вошли такие понятия, как карантин и изоляция.

Следующий удар по цивилизации был нанесен в 1320 году, когда в мир пришла самая страшная пандемия за всю историю – Черная смерть. Она началась в районе Гоби и была распространена по миру через Великий Шелковый путь – главный торговый маршрут Средневековья, идущий от Китая до Европы.

Первой жертвой чумы пал Китай, затем чума оказалась в Центральной Азии, Индии, на Ближнем Востоке и оттуда с итальянскими кораблями была привезена в Европу. Константинополь, где чума проявилась в 1347 году, вымер на 90%. В Венеции в следующем году погибло до 80% горожан. Такие же цифры наблюдались и в остальных странах. В городах не было ни земли, чтобы устраивать кладбища, ни могильщиков, чтобы закапывать тела. Мертвецы месяцами лежали у церквей и общественных зданий, лишь усугубляя санитарное состояние городов.

В 1352 году чума добралась до Руси. У нас она не имела столь тяжелых последствий, как в Европе – сказывалось то, что на Руси было меньше городов и ниже численность горожан, а сами города строились куда более широко, чем скученные поселения Западной Европы. Но все равно число умерших в Пскове было столь велико, что священники не успевали отпевать, а живые – хоронить мертвецов. На следующий год в Москве умерли великий князь Симеон и его сыновья. В 1386 году полностью вымер Смоленск. Спаслись лишь те, кто успел бежать из города, не дожидаясь распространения заразы. Такая же участь постигла город Глухов и еще несколько русских городов.

Когда к концу века Черная смерть отступила, в Европе погибла треть населения (примерно 60 миллионов), а в Китае – не менее половины. Но борясь со смертельной заразой, европейская медицина сделала шаг вперед. Появились первые представления о гигиене, для работы с больными стали использоваться «чумные маски». Заболевших старались изолировать от здоровых, помещения проветривали и мыли. В городах начали заботиться о чистоте и избавляться от «ядовитых миазмов».

К сожалению, борьба с пандемией сопровождалась массовыми всплесками истерии. Народ, не понимая причины болезни, искал отравителей среди врачей, евреев или мусульман. По многим городам прокатились чумные погромы. Отчаявшиеся искали защиты в фанатичной вере – в Европе появилось множество флагеллантов, устраивавших процессии, в ходе которых они наносили себе кровавые раны.

Удивительно, но результатом пандемии стал заметный экономический подъем и рост численности населения в Европе. В условиях аграрной цивилизации произошло освобождение значительной части пахотных земель, а нехватка рабочих рук привела к быстрому росту заработной платы. Начиная с XV века Европа находится на подъеме – в Испании завершилась Реконкиста, был остановлен натиск ислама на христианский Запад, началась эпоха Великих географических открытий. В немалой степени именно Черная смерть, которая опустошила и Европу, и Азию, стала причиной дальнейшего роста и триумфа европейской цивилизации. Христианские страны меньше пострадали от пандемии и сумели быстро обратить понесенные потери на собственное благо.

В дальнейшем пандемии приходили еще не раз. После открытия Америки в Европу был завезен сифилис. Европейское общество эпохи Ренессанса, не знавшее тяжелых венерических заболеваний и отличавшееся свободной моралью, было шокировано последствиями, которые могли принести любовные связи. Но достижения медицины быстро позволили начать лечение сифилиса с помощью ядовитых препаратов ртути. Это, конечно, было очень вредно для здоровья, но позволяло спасти жизни множества больных.

Во второй половине XVII века бубонная чума вернулась в Европу. Но европейская медицина и умение бороться с пандемиями привели к тому, что число жертв хотя измерялось сотнями тысяч, уже не переходило на миллионы. Эта волна чумы продолжалась до начала следующего столетия и отмечена множеством «Чумных столбов» – скульптурных колонн, установленных в европейских городах в знак того, что болезнь отступила.

В XVIII веке прошло несколько волн пандемии оспы, но тут врачи быстро нашли способ избавиться от нее с помощью прививок. В XIX веке освоение Индии занесло оттуда новую смертельную болезнь – холеру. Холерные пандемии начинались пять раз, но теперь с помощью принятых санитарных мер число жертв удавалось снизить уже до десятков тысяч. Министерство внутренних дел Российской империи в 1831 году даже выпустило специальные указания, как вести себя во время пандемии. Они очень похожи на то, что мы наблюдаем сейчас: запрещалось пить некипяченую воду, квас и пиво, в которых могла сохраняться зараза (самый частый случай заражения – через воду, в которой находится холерный вибрион). Запрещалось покидать дом, не вымыв тщательно руки и лицо (гигиена – лучшая профилактика холеры), с собой требовалось носить бутылочку обеззараживающего уксуса, которым время от времени протирать руки.

После холерных эпидемий в середине XIX века власти европейских городов взялись за решительную борьбу за здоровье своих граждан. В городах развивалась старая и прокладывалась новая сточная система. Постепенно становились доступными водопровод и канализация. На месте старых строений разбивались парки, которые становились «зелеными легкими» крупных городов, очищая загрязненный воздух. По мере развития экономики повышался уровень жизни беднейших слоев населения. Строительство новых домов велось теперь с соблюдением санитарных норм. Постепенно города избавились от скученности, которая сама по себе была лучшей средой для распространения болезней.

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Последняя великая пандемия появилась на исходе Первой мировой войны, в 1918 году. Испанский грипп заразил тогда не менее трети населения Земли, а число погибших оценивают приблизительно в 50 миллионов. Свое название грипп получил потому, что именно Испания первой объявила о начале пандемии на ее территории, в то время как США, где число заболевших насчитывало уже миллионы человек, воздерживались от информации о заболевании, чтобы не создавать панику среди населения во время идущей войны. Кстати, именно война, видимо, и стала главной причиной распространения гриппа – ведь на фронтах находилось множество людей, в армиях всех стран царила антисанитария, а развитие транспорта повлекло быстрое распространение вируса по всем континентам.

Количество погибших и сложности военного времени вынудили правительства принять самые жесткие меры. Закрывались общественные места, запрещались публичные собрания. В 1920 году, в результате принятых мер, пандемия гриппа пошла на спад.

В течение ХХ века успехи медицины позволили создать вакцины против большинства возбудителей опасных заболеваний. Массовая вакцинация, проводимая сначала в развитых странах, а затем и по всему миру, позволила остановить поступь смерти. Хотя пандемии периодически возвращались, число их жертв оказывалось относительно невелико. Ситуация изменилась лишь с приходом вируса COVD-19, от которого первое время не существовало эффективного лечения. Но современная наука позволяет рассчитывать на то, что и эта угроза цивилизации будет успешно ликвидирована.

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