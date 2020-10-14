Коронавирус ускорил прогресс

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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    Что страшнее – карантин или коронавирус?
    Ирина Алкснис

    Коронавирус ускорил прогресс

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 октября 2020, 09:05

    На днях стало известно, что Россия вошла в Топ-5 стран, население которых в текущем году активнее всего отказывается от наличных в пользу банковских карт. За второй квартал доля безналичных платежей у нас возросла почти на 70%. Дело, разумеется, в эпидемии коронавируса, подтолкнувшей многих людей максимально отказаться от использования купюр и монет, которые могут быть переносчиками инфекции.

    Тем самым коллекция ковид-скептиков пополнилась еще одним аргументом об использовании эпидемии для постановки людей и, в частности, их финансовой жизни под полный и жесткий контроль государства.

    Мы живем в столь интересные времена, когда конспирология из откровенно маргинального занятия превратилась едва ли не в мейнстрим. Но наверное, ни одно событие последних лет не вызывало к жизни такое количество теорий заговора, как переживаемая планетой прямо сейчас пандемия COVID-19.

    Дело, разумеется, в вводимых властями разных стран ограничениях, которые вызывают у людей то грустные вздохи из-за очередного неудобства, то усмешку от происходящего абсурда, то возмущение нарушением их гражданских прав.

    В парижском бистро одновременно с чашкой кофе вам подадут журнал, в который вы должны будете внести свои контактные данные и время посещения заведения. В Польше для граждан пожилого возраста организовано специальное время для посещения магазинов – с 10 до 12 часов. В Германии для баров и ресторанов введен «комендантский час» – они должны закрываться не позже 23.00. В Москве блокируются социальные и транспортные карты лиц, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, и, по сведениям СМИ, готовится продажа театральных билетов по паспортам (чтобы отсечь людей старше 65 лет).

    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

    А есть ведь еще маски, которые превратились для некоторых в объект ненависти, сосредоточения зла и символ наступающих темных времен.

    Обсуждая феномен ковид-диссидентства, стоит начать с того, что соображения скептиков действительно содержат в себе здравое зерно.

    Ради борьбы с коронавирусом планета платит очень серьезную цену. А последние годы и десятилетия как-то отучили людей ожидать альтруизма от государства. Поэтому, когда стали приноситься в жертву национальные экономики, у многих возникли сомнения, что это делается исключительно ради общественного здоровья и безопасности. Это и заставило ковид-диссидентов изучать изнанку идущих процессов в надежде найти в них истинные причины событий.

    И таковые, разумеется, были найдены – от относительно невинных версий («власти Москвы ввели жесткие правила ношения масок, чтобы отбить расходы на купленный завод по их производству») до откровенно апокалиптических («они ставят своей целью массовое уничтожение населения и построение тоталитарной системы для оставшегося»).

    Попытка задаться вопросом – а кто эти «они»? – неизбежно приводит к выводам о глобальном характере заговора, в который вовлечены практически все страны мира за редчайшими исключениями (вроде Белоруссии и Швеции), подтверждающими правило.

    Тут, собственно, и начинаются расхождения с ковид-скептиками у большинства людей, потому что мировое правительство рептилоидов, «построившее» и Штаты, и Европу, и Китай, и Россию – это для них перебор по чисто эстетическим соображениям.

    Ковид-конспирология очень интересна тем, что она вскрывает главную проблему большинства подобных теорий. Люди наблюдают – и совершенно правы в своем диагнозе – некие системные процессы. А вот затем, пытаясь объяснить их, допускают ошибку, предполагая стоящую за этими процессами разумную силу. Они забывают про самый мощный фактор, двигающий события нашего мира – логику исторического процесса.

    Там, где ковид-диссиденты видят злую волю Путина (или Собянина), Меркель, Си или Трампа, большинство наблюдает продолжение уже давно привычных процессов. Эпидемия коронавируса тут проходит по разряду «каждое лыко в строку», нежели как злонамеренно раздутый фейковый повод.

    Мир стремительно меняется, причем во многих отношениях не в лучшую сторону. Достижения прошлого века – смягчение неравенства, социальная защищенность, государство всеобщего благосостояния, демократия, права и свободы человека – скукоживаются на глазах.

    И действительно, в принимаемых почти по всей планете мерах легко увидеть, что они идут в русле ровно тех же процессов – что и вызывает алармизм ковид-скептиков. В результате они считают окружающих слепцами и дураками, не осознающими ужас происходящего. Вот только не понимают, что сами выглядят… луддитами.

    Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это – к сожалению – объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла отдельных людей, находящихся у власти.

    Состояние экономики, технологий и многих других сфер подталкивает планету именно к такому переустройству, которое по меркам XX века выглядит тоталитарной системой (в бархатных перчатках и с велодорожками). И факт, что очень похожие процессы переживают столь разные страны как Китай и Великобритания, США и Россия, Германия и Индия – только подтверждает это.

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    Например, новость, приведенная в начале текста, казалось бы, доказывает коварство Кремля, использующего эпидемию, чтобы усилить контроль за финансовыми потоками граждан. Вот только ничего принципиально нового в происходящем нет. Оказывается, еще в прошлом году среди специалистов отрасли получил хождение термин «русское чудо», поскольку по итогам 2010-2018 годов был зафиксирован астрономический – в 30 раз! – рост числа безналичных карточных транзакций в нашей стране. И что характерно, безо всякого коронавируса.

    А потому что именно в эту сторону тянет все человечество, включая Россию, штука под названием «прогресс». Соответственно, пытаться противостоять этим грандиозным процессам, конечно, можно – безумству храбрых мы-таки поем песню. Вот только финал-то предрешен. И ладно еще бороться за наступление этого самого будущего… но упорно плыть против течения истории – затея сомнительной осмысленности. Как и луддизм.

    Зато есть COVID-19, с которым все больше людей сталкиваются лично. И это знакомство отбивает у них всякое желание проникаться высокими идеями ковид-диссидентов и их неприятием масок.

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