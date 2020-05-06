Не умножать идиотизм

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Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

Захват американских наемников продемонстрирован по венесуэльскому телевидениюФото: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/REUTERS
3 мая стало днем триумфа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Загнанный в угол своими ошибками лидер Венесуэлы получил неожиданный подарок из Вашингтона – попытку диверсионного вторжения в страну со стороны океана. Как была устроена эта спецоперация, почему она окончилась столь позорным провалом и какие последствия это будет иметь для Венесуэлы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
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          • Можно ослаблять постепенно

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          • Надо ужесточить меры

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              Алексей Алешковский

              Не умножать идиотизм

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 6 мая 2020, 12:36

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              Лирические строки «если я заболею, к врачам обращаться не стану» начинают выглядеть разумным лайфхаком во времена коллапса здравоохранения. В отличие от самоизолирующихся без объявленного карантина шведов, наши люди сочетают в себе удивительные качества плевать на официальные предписания, но при этом рваться к помощи официальной медицины при первом чихе.

              Компания бравых шашлычников, в полном составе оказавшаяся в больнице, примечательна не моралью, вытекающей из этого случая, а именно тем, что первые симптомы оказались для нее хорошо понятными, в отличие от совета сидеть дома. Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок.

              Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех, если не рассматривать конспирологическую теорию о том, что пандемия была хорошо спланирована; этот тезис невозможно подтвердить или опровергнуть, поэтому и рассматривать никакого смысла нет. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма.

              Между ковид-диссидентами и ковид-паникерами выбирать не приходится. Разумные доводы диссидентов наталкиваются на печальную реальность, а паника разбивается о статистику, по которой коронавирус упорно не хочет приближаться к показателям сезонного гриппа, которым ежегодно в мире болеет под миллиард, а умирает до 650 тысяч человек – 80 тысяч в США только за 2018 год, и без всякого коллапса медицины.

              Да, одномоментность свалившегося на всех кошмара очевидна: переполненные больницы, ужасы ИВЛ и умирающие медики. Но в чем именно кошмар и что стало его причиной? Совершенно не хочется, особенно не будучи врачом, делать вид, что давно все понял. Задача журналиста – не делать собственные выводы в чужой профессиональной области, а аккумулировать имеющуюся информацию.

              Фото: Igor Petyx/Ipa/Global Look Press

              Как нам рассказывали вначале, коронавирус страшен пневмонией. Но на сегодняшний день главной проблемой оказывается то, что коронавирус закупоривает сосуды: «у большинства умерших от коронавирусной инфекции были тромбы: в легочной артерии, в мелких венах, в коронарных артериях, картина практически идентичная у всех больных. Ни в одном случае не было бактериальной пневмонии».

              А что это означает? По сути, что людей лечили неправильно. В результате исследования американских ученых выяснилось, что 88% больных коронавирусом из нью-йоркских больниц после ИВЛ отправились в могилу. Врачи говорят, что ИВЛ – не метод лечения, а способ реанимации, последний шанс на спасение. Но что привело пациентов в реанимацию?

              Да, сопутствующие хронические заболевания осложняют течение болезни, но сплошь и рядом умирают молодые и здоровые, а курильщики вроде бы нет. И тут вопрос не в пользе курения, которое и само сводит в могилу (для одних оно, может, и здорово, а другим – точно карачун), а в том, что система опознавания «свой – чужой» этого вируса науке на сегодняшний день недоступна.

              Старые врачи советской школы давно говорили о том, что больных можно спасти плазмой выздоровевших. Наконец попробовали: выяснилось, что это действительно работает. Значит, ИВЛ – все-таки не последний шанс. Да, использование плазмы тоже может быть опасным. Но оно не дает 90% трупов. Как всегда, оказывается, что новое – это хорошо забытое старое.

              Практически с самого начала нам говорят: уберечься от вируса не удастся, и стратегия борьбы с ним состоит в накапливании коллективного иммунитета. Следовательно, карантин необходим не столько для того, чтобы уберечься от неизбежного, сколько для снижения нагрузки на здравоохранение. Логично? Абсолютно. Но давайте посмотрим, что именно дает нагрузку на здравоохранение.

              Всем нам памятна жуткая жатва, которую коронавирус устроил в Италии. «Итальянским сценарием» пугали и нас. Насколько обоснованно? Врач Рустэм Самигуллин напоминает: «По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC), за 2015 год в Нидерландах от больничной пневмонии скончалось 206 человек. А в Италии за тот же год – 11 600!»

              Что же за особый опыт у Италии? Судя по всему, проблема не в итальянском здоровье и не в коронавирусе, а в итальянской медицине. И речь далеко не только в рыночной оптимизации здравоохранения, которая докатилась и до нас вместе с прочими рыночными свободами (возможно, нынешняя пандемия заставит задуматься о том, что медицина нужна не затем, чтобы торговать жизнями граждан).

              У нас в авангарде заболеваемости Москва: только что телевидение показывало вереницы скорых в очередях у приемных покоев. Итальянский сценарий? Нет, логистика.

              Врач скорой рассказывает: «всю «подозрительную» Москву одновременно стали свозить в четыре точки с центрального пульта. Для того, чтобы их полностью заполнить пациентами и «законсервировать» на определенный срок». 

              Спохватились довольно быстро: укладывать всех с одними подозрениями – никаких больниц не хватит. О том, что больные перезаражают здоровых, и говорить не приходится. А о внутрибольничных инфекциях лучше не думать. Уже вроде бы хорошо известно: до 80% инфицированных переносят коронавирус практически бессимптомно. Остается понять, какой процент тяжелых случаев связан с неправильным лечением.

              «Показанием к госпитализации является не сам факт заболевания, а тяжесть его течения. Если вам становится физически очень плохо, нарастает одышка, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу. Если самочувствие позволяет, можно сидеть дома», – пишет доктор; в больнице лечат «горстью достаточно бессмысленных таблеток, антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови) и кислородом».

              «Страх чихнуть заставил нас отказаться от свобод!» – возмущаются вольнодумцы. Мне в таком подходе видится опасная демагогия: рискуя собственной жизнью, человек свободен даже стать лауреатом премии Дарвина. Но рисковать жизнью других он не имеет никакого права, и следить за этим обязано государство. Это, знаете ли, как разница между потреблением наркотиков и их распространением.

              Возможно, паника и опаснее, чем ее причина. Главное – не умножать идиотизм.


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