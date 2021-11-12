Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

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12 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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«Генерал Мороз» пытался воевать за Гитлера

Холода не остановили наступление немцев, а позволили его возобновить Самарий Гурарий/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 ноября 1941 года, в московском регионе начались аномальные для этого времени года морозы. Популярная легенда гласит, что именно морозы остановили гитлеровскую армию и спасли советскую столицу. Однако немецкие генералы, видевшие всё своими глазами, называют другие причины своего исторического поражения.  Подробности...
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США готовят Европу к провокации с Украиной

На пресс-конференции с Кулебой Блинкен призвал Россию не повторять «ошибку 2014 года» REUTERS/Leah Millis/Pool
По итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на очередной волне обвинений в адрес России, которая, как считают американцы, «готовит вторжение на Украину». Информацию на этот счет США якобы передали в ЕС. Что это – бесплотные страхи или анонс собственной провокации? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...

На Украине в следующем году снова сменится власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем 2022 году. Единственное, что этому может помешать – война. Подробности...

Кавказу навязывают модель Збигнева Бжезинского

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Алешковский

    Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		12 ноября 2021, 11:58

    Похороны очередной великой иллюзии состоялись через восемь лет после того, как она запалила бикфордов шнур под Украиной: «После «революции достоинства» Украина в турборежиме подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Главным образом Киев ставил акцент на его политической части, закрыв глаза на многие аспекты экономической. Сейчас как раз пришло время пересмотреть последнюю, так как украинская сторона пребывает сегодня в, мягко говоря, унизительной позиции», – этой преамбулой представлено соответствующее интервью замглавы экономического комитета Верховной рады.

    Подняться с колен, очевидно, не удалось. Только развернуться в другую сторону. Что касается плюсов политической интеграции, их формулировали примерно так: «В Европейский союз входит большинство развитых стран Европы, быть среди них это не только признание и честь, но и реальные преимущества. Прежде всего ЕС предоставляет всем своим членам право пользоваться всеми принципами и свободами, которые позволяют построить свободную и процветающую державу. Быть в ЕС, означает «сидеть за одним столом» с представителями цивилизованного мира».

    Право сидеть за одним столом приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Дорога в Европу была вымощена благими намерениями; проблема только в том, что реальности они не учитывали. Идеализм – это шоры, которые мы выбираем. За свободу надо платить. Вопрос в том, кому и чем. И за какую свободу. Выбрав независимость, Украина превратилась в буферное государство, уделом которого было играть на противоречиях Востока и Запада. И в этом ничего плохого ни для кого не было. Однако независимости оказалось мало, и для того, чтобы примкнуть к «цивилизованному миру», пришлось одичать.

    Однако факельные шествия привели не к вставанию с колен, а к фиксации в унизительной позе. Простите, позиции. Я это сейчас пишу не от радости по поводу того, что у соседа сдохла корова иллюзий, щедро поившая его европейским выбором. Это, в конце концов, для любого вменяемого наблюдателя было хроникой объявленной смерти, о которой знали заранее. Как раз соседей и жалко, и жалко жертв пропаганды – в отличие от упырей, которые останутся не у разбитого корыта, а при своих офшорах. Но есть тема, к которой я веду, отталкиваясь от наглядного примера. Случившееся с Украиной – симптом общей болезни. Просто кто-то по совокупности факторов ее переносит лучше.

    Любую болезнь можно называть, описывать и оценивать по-разному – в зависимости от точки зрения и целей описателя. Мы поговорим о болезни перемен. Не в том смысле, что перемены – это болезнь, а про патологии перемен. Коли перемены – такая же реальность, как любой человеческий орган, то и быть у него могут как функции, так и патологии. Функция перемен – поддержание развития и жизнеспособности. Функция патологий обратна. Но у любых патологий есть органические во всех смыслах причины. И здесь речь о том, что перемены не происходят извне. Если они происходят извне, вы не являетесь акторами, а становитесь жертвами. В медоточивых сентенциях социал-дарвинистов о «невписавшихся в рынок» была своя неумолимая логика: если вы привыкли поступать так, как поступали всегда, то и получать будете то, к чему привыкли.

    Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Девяностые озолотили одних и погубили других. А часто – одних и тех же. Многое можно объяснить судьбой или ошибкой выживших. Но нас интересует другое: соответствие результатов целеполаганию. Золотое правило драматургии: герой получает то, что хочет, но не так, как он хочет. Как минимум потому, что сам меняется на пути к цели в результате преодоления препятствий и мучительных разочарований (если вы не получили то, чего хотели, значит, ваш путь еще не закончен). Но программа максимум для настоящего героя – это выбор между ложной целью и истинной потребностью, которой в начале пути он еще не осознает. Она скрыта от него в тумане иллюзий, которые помогают справляться с травмой. Задача примирить наличие этой травмы с «повесточкой» и диктует герою его заблуждения.

    Травмы у всех довольно однообразны, как и мы сами. Когда-нибудь я попытаюсь их классифицировать в методологическом ключе применительно к обучению сценарному ремеслу. Редукция помогает не мышлению, а усвоению метода. Самая распространенная ошибка человека глупого – считать себя уникальным. На животном уровне мы, к сожалению, исключительно банальны – это и позволяет нами манипулировать. Ветер перемен легко выдувает мозги – если, конечно, вы не являетесь их организатором или бенефициаром. В наши времена даже элементарный вопрос «кому выгодно?» принято считать конспирологией. При этом не возникает и еще более простого вопроса: если это никому не выгодно, зачем это делать?

    Человек, который считает себя уникальным, скажет: да это же выгодно всем! Но, к сожалению, выгодно всем не бывает ничего. Логично думать о том, что и почему выгодно именно вам. А если вам выгодно «то же, что и всем», вы уже не индивидуум, а часть толпы. Неважно, какой. Причем речь о выгоде не столько материальной, сколько экзистенциальной. В которой тоже главное значение имеет соотношение прихода и расхода. Потому что в глобальном смысле миру оно аукается соотношением прихода от иллюзий и расхода чужих человеческих жизней. Какой баланс у революций, заметить несложно. Положительное сальдо достигается расходованием собственных жизней на достижение созидательных целей.

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