Путин сформулировал новую русскую идеологию

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28 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Земмур сменил Ле Пен в роли «лучшего друга России»

«Запад, некогда земля неустрашимых и жестоких завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своем великом прошлом», – считает Земмур Lafargue Raphael/ABACA/Reuters
Французов запугивают страшными последствиями того, что президентом страны может стать Эрик Земмур – обаятельный интеллектуал, выступающий за выход Франции из НАТО и «привилегированный союз» с Россией. По опросам общественного мнения, Земмур уже обогнал Ле Пен и отстает только от Макрона. Кто он – и почему так любит Россию? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Путин сформулировал новую русскую идеологию

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Оптимистичный консерватизм на фундаменте Ильина (сильное национальное государство), Бердяева (вертикальный человек в гармонии с ближними и Богом) и Гумилева (актуальная философия истории) – это то, что сегодня необходимо и вполне достаточно. Подробности...

Германия использует мороз для атаки на Европу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Несмотря на то, что очередной кризис будет, скорее всего, улажен и европейцы этой зимой не замерзнут окончательно, он уже стал очередным ударом по всей конструкции европейской интеграции. Подробности...
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У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
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Кто такой Эрик Земмур

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Косово бросило вызов России

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Можегов

    Путин сформулировал новую русскую идеологию

    Владимир Можегов
    публицист
    		28 октября 2021, 09:18

    У вас ЛГБТ, гендерное многообразие и «социальный прогресс»? Что ж, «флаг вам в руки», а у нас Ильин, Бердяев и Гумилев. Так, если совсем кратко, можно подытожить речь Владимира Путина на Валдайском форуме, проходившем под не менее остро заявленной темой «Глобальная встряска – XXI».

    Что ж, мир сегодня и правда переживает самый глобальный за многие десятилетия (говоря очень мягко, точнее было бы сказать – столетия) кризис. И услышать тот месседж, который посылает миру президент одной из самых крупных и ведущих стран мирового сообщества – это действительно важно. Да и можно ли его не услышать?

    Современный капитализм (и либеральная демократия, как его надстройка) исчерпали все возможности, которые 30 лет назад предоставила им победа в Холодной войне: «они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит». «Существующая модель капитализма» провалилась, и более не способна найти выход «из клубка всё более запутанных противоречий». Противоречия же эти нарастают более чем угрожающими темпами.

    Неравенство (отделение элиты от народа) достигло катастрофических размеров (об этом Путин в лицо лидерам глобализма заявлял еще в Давосе). Отсюда – экстремизм и миграция, создающая все более нарастающие «предпосылки для социального недовольства», что и явила эпидемия коронавируса. Которая, вместо того чтобы объединить мир против общей опасности, еще более расколола его. Что и понятно. «Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества … показала… что инфекция стала только поводом». То есть народы увидели в этом кризисе лишь тотальную атаку элит на свои свободы.

    Тем более красноречивую на фоне технологической революции и успехов в области искусственного интеллекта. Тема, которую Путин также не стал обходить вниманием: «Что будет, когда техника превзойдёт человека по способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого человек перестаёт быть самим собой и превращается в какую-то иную сущность?» Ответов на эти «философские, моральные, духовные вопросы» сегодня практически нет. Да их и не может быть в мире, в котором «эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага».

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Продолжая вектор мысли президента, заметим, что интуитивно все (то есть, все народы мира) прекрасно понимают, что стоит за реляциями об успехах ИИ: для мировой элиты это означает прорыв к «вечной молодости» и «бессмертию» (пусть и фантомному), а для обычного человека (т.е. для всех прочих людей в нынешних глобалистских реалиях) – тотальную безработицу и загон в вечную «социальную дистанцию», фактически – тюремную камеру тотального же контроля.

    Это, в общем, и есть то единственное «светлое будущее», которое предлагают народам «либеральная демократия», глобализация и капитализм. Если таков диагноз Путина современному миру, то что же можно этому мрачному будущему противопоставить? Возможно ли «возвращение будущего», как выразился модератор форума Федор Лукьянов?  

    Путин дает следующие ответы. Доминированию запада, которое началось «несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века» сегодня окончательно пришел конец. Мир у нас на глазах трансформируется, причем, давая нам уникальную возможность «создать чрезвычайно благоприятный прецедент» и совершить эту глобальную трансформацию, избежав большой войны.

    Каким образом? Первое и главное: отказ от глобализма. Тотальный крах более чем двадцатилетних попыток США построить глобальный мир путем развязывания множества войн по всему миру говорит об одном: «структурообразующей единицей мирового устройства является только государство», и ничто иное. Никакое мировое «сверхгосударство», никакая власть ТНК поверх государств невозможны и абсурдны: «попытки глобальных цифровых платформ при всём их могуществе … узурпировать политические или государственные функции … это эфемерные попытки».

    Итак, первый тезис Путина: глобализм умер. Второй тезис: любой путь революции (вроде революций 1917-го и 1991-го) - есть путь экстремизма и гибели, и потому неприемлем: «революция – путь… на усугубление кризиса». Третий тезис: для выхода из кризиса миру необходим твердый моральный фундамент. И потому все попытки разрушения этого фундамента также абсолютно неприемлемы.

    «Вымарывание целых страниц собственной истории, «обратная дискриминация» большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов» – если вы хотите двигаться по этому пути, «флаг в руки, как у нас говорят, вперёд», но к нам со всем этим, пожалуйста, не лезьте, «у нас другая точка зрения», мы всё это уже проходили при большевиках и больше не надо. «Когда великих авторов прошлого – того же Шекспира – перестают преподавать в школах и университетах… Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чём нужно снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС».

    Агрессивное же внедрение гендерной повестки детям (когда «детям …  с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот») Путин назвал тем, что находится «на грани преступления против человечности». Владимир Путин, фактически, объявил войну идеологии глобализма: «Глобальные решения предусматривают такую степень передачи суверенных прав государств и народов наднациональным структурам, к которым … если сказать откровенно, никто не готов».

    Более того, речь Путина (расширенная ответами на вопросы) стала не только объявлением войны глобализму как идеологии, приравненной к экстремизму, и названной без экивоков преступлением против человечности, но и заявлением новой русской государственной идеологии. Какова же эта наша новая идеология? Это «идеология здорового консерватизма», или «разумного консерватизма», «умеренного консерватизма». «Мы должны строить социальное государство»; «консерватизм – это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу», – сказал Путин.

    Это и есть идеология разумного, здорового консерватизма. Которая была подкреплена далее именами Ивана Ильина, Николая Бердяева и Льва Гумилева с его идеей «пассионарности наций»: мыслью о том, «что внутри нации должен быть движущий механизм развития, воля к развитию, к самоутверждению». В самом деле, мы видим, что «некоторые страны сейчас на подъёме… Такой вулкан бурлит… лава выбрасывается наверх. А есть те, у которых всё затухло давно, и там только птички поют…». «Птички поют», очевидно, в дышащих на ладан странах западной демократии, что красноречиво иллюстрирует фигура дорогого товарища Байдена, диктатора свободного мира, в устойчивой деменции поминутно забывающего кто он, где находится и какой страной управляет.

    Вернемся, однако, к примерам более обнадеживающим: настоящий консерватизм должен быть связан с подлинным духовным обновлением. Последнее было названо Путиным оптимистическим консерватизмом: «Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов». Что ж, оптимистичный консерватизм на фундаменте Ильина (сильное национальное государство), Бердяева (вертикальный человек в гармонии с ближними и Богом) и Гумилева (актуальная философия истории) ­– это то, что действительно было бы сегодня необходимо и вполне достаточно. И если мы правы, то, похоже, приходит, наконец, время наполнять эти формулы содержимым, а это содержимое – реальными делами.

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