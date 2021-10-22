Путин похоронил эпоху доминирования Запада
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22 октября 2021, 14:54
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Текст: Елена Лексина,
Рафаэль Фахрутдинов
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен?
Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарной сессии XVIII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Его выступление было посвящено «цивилизационному», экологическому, продовольственному кризисам, а также проблемам международных отношений.
В частности, глава государства отметил, что сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, при этом сейчас у человечества есть «возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент». Также он указал, что последние десятилетия мир переживает эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.
По его мнению, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе», где должны быть учтены интересы развивающихся стран. В этой связи он указал на растущее значение разумного консерватизма как основы политического курса.
«Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий», – пояснил глава государства. Также президент назвал происходящее на энергетических рынках примером неработающего капитализма.
Также президент дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО. По его словам, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер. Президент обвинил НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток.
Между тем НАТО согласовало план отражения «атаки России» на нескольких фронтах, а конкретнее – на Балтике и Черном море. В этой связи страны НАТО изучают возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. А министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в свою очередь призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой, указывает Deutche Welle.
Несмотря на конфронтационные заявления «западных партнеров», Путин вновь отметил полезность возможной встречи лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН. Он также выразил несогласие со словами турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о том, что сейчас судьба мира зависит от узкого круга стран, победивших во Второй мировой и являющихся постоянными членами СБ ООН.
Кроме того, президент подчеркнул, что ООН остается непреходящей общепризнанной ценностью и носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.
При этом, несмотря на военно-политическое давление Запада, Путин считает, что России и Китаю нет необходимости создавать собственный военный блок в противовес НАТО и AUKUS. «Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличие от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, нет и цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин.
«В речи президента была ценностная повестка. Совершенно ясно, что идеологическая, ценностная борьба в мире обостряется под давлением деструктивных тенденций, которые мы наблюдаем в странах Запада. На этом фоне Путин совершенно четко заявляет позицию здорового, оптимистического консерватизма, которая важна и для России, и для других государств мира», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. При этом в речи президента России «не было никаких резких высказываний относительно внешней политики Запада, потому что с ней уже и так все ясно, и спорить здесь не о чем».
По словам эксперта, второй важный момент выступления президента – это гуманистичность в международных отношениях. «Несмотря на то, что президент очертил и «красные линии», которые нашим западным партнерам не стоит переступать, вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Более того, он сдержанно и уважительно отозвался о президенте США Джо Байдене и американской политике. В частности, президент признал, что хоть после встречи в Женеве российско-американские отношения и не улучшились резко, тем не менее появился ряд позитивных тенденций», – сказал Быстрицкий.
«Своим выступлением Путин окончательно похоронил эпоху западного доминирования», – подчеркнул профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Впрочем, этот процесс начался в 2007 году после Мюнхенской речи Путина. Сперва – на словах, а с 2014 года Россия ведет себя на международной арене без оглядки на западных партнеров и так, как считает правильным.
«Среди других важных заявлений – ответ Путина по ситуации на Украине, которую он трактовал как безнадежную. Президент действительно не видит возможностей для диалога с нынешними властями в Киеве, и это обоснованно. Интересно, что глава российского государства в позитивном тоне говорил об отношениях с США. Это, пожалуй, наиболее положительный момент во внешней политике за последние несколько лет», – резюмировал Ткаченко.