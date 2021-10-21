Путин: Россия должна строить социальное государство Путин призвал не политизировать вопросы Второй мировой войны Путин не согласился со словами Эрдогана о Совбезе ООН 21 октября 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил несогласие со словами турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о том, что сейчас судьба мира зависит от узкого круга стран, победивших во Второй мировой и являющихся постоянными членами СБ ООН. «Нет», – сказал президент, отвечая на вопрос модератора заседания международного клуба «Валдай», передает ТАСС. Путин отметил, что понимает причины, по которым Эрдоган сказал такую фразу. «Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать – это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», – сказал российский лидер. Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой. Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.

Названы имена арестованных в Турции по обвинению в шпионаже «выходцев из Чечни» 21 октября 2021, 00:22 Текст: Антон Антонов

В Турции по обвинению в шпионаже арестованы четверо россиян, а также граждане Украины и Узбекистана, утверждают турецкие СМИ. Hurriyet пишет, что арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана). Сообщается, что их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападений на «чеченских оппозиционеров». Обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения, передает РИА «Новости». В октябре источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. В Москве тогда заявили, что не может прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией. Россиянку приговорили в Турции к 17,5 годам тюрьмы за перевозку наркотиков 21 октября 2021, 11:55 Текст: Кристина Коваленко

Суд Турции вынес приговор в отношении российской художницы Арзу Гусейновой, обвиняемой в перевозке наркотических веществ, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле. Судебное заседание состоялось 19 октября, на нем присутствовал консульский сотрудник. Суд приговор девушку к 17,5 годам колонии. «По имеющейся информации, адвокат российской гражданки готовится опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях», – сообщил представитель ведомства телеканалу РЕН ТВ. Гражданку России обвинили в незаконной перевозке наркотиков. Ее задержали в отеле Стамбула, когда она вернулась из путешествия по Ближнему Востоку. Мать Арзу считает, что ее дочери подбросили запрещенные вещества. Это мог сделать ее друг из Нигерии по имени Кинглси, заявила женщина. Женщина сообщила, что иностранец подарил девушке путешествие, а потом попросил передать его другу какую-то сумку. Багаж потерялся, но позже сотрудники таможни обнаружили в нем 3 кг кокаина. После задержания россиянки нигериец перестал отвечать на звонки и пропал, сообщила женщина. Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма 21 октября 2021, 18:03 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире 21 октября 2021, 17:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай». «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он. «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства. Лавров обсудит с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную помощь Украине 21 октября 2021, 16:37 Текст: Кристина Коваленко

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом обсудит предоставление гуманитарной помощи Афганистану, Украине, Сирии, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. «22 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой правления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом», – цитирует Захарову РИА Новости. Она рассказала, что гуманитарную помощь могут предоставить по линии ООН в Сирии, Афганистане, Йемене, Эфиопии, на Украине и в непризнанном Нагорном Карабахе. В ООН ранее говорили о том, что знают о призывах участников «московского формата» созвать донорскую конференцию, чтобы помочь Афганистану, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Более подробно он говорить не стал, заявив, что пока нечего сказать. Ранее также сообщалось, что Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом на равноправной основе, но Брюссель пока нет. Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы 21 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате. До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене 21 октября 2021, 18:43

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС. Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны 21 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства. По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество. «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Россиянин погиб в Турции 21 октября 2021, 09:51 Текст: Кристина Коваленко

Гражданин России погиб во время отдыха на юге Турции, рассказали в генконсульстве в Анталье. Как сообщили в российской дипмиссии, мужчина пропал во время купания в море в штормовую погоду в уезде Аланья. Его тело нашли 19 октября в открытом море во время поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами. «Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии. Сейчас генконсульство, турецкие власти, представители страховой компании и родные погибшего занимаются вопросами репатриации. Ранее сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян на иностранном судне из-за утечки углекислого газа, погибли трое, в том числе российский гражданин. Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации 21 октября 2021, 18:06 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать. «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он. «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент. Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду. В ООН изучат возможность проведения донорской конференции по Афганистану 20 октября 2021, 20:59 Текст: Елена Мирошниченко

ООН знает о призывах участников «московского формата» созвать донорскую конференцию для помощи Афганистану, рассмотрит возможные пути решения, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «ООН всегда желает делать все, что в ее силах, (всегда готова) собирать средства для поддержки народа Афганистана. Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН. Желегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана. При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов* еще преждевременно. Эрдоган пообещал продолжить отвечать на действия Дамаска 21 октября 2021, 13:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «На данный момент наши операции продолжаются в критически важных точках региона, нет абсолютно никаких компромиссов. Мы продолжаем этот процесс в Сирии. На данный момент я не знаю, какую позицию займет режим (президента Сирии Башара Асада), но мы продолжаем делать все необходимое, особенно против такого подхода в Идлибе. И мы продолжим отвечать всем нашим тяжелым вооружением», – передает ТАСС слова Эрдогана в беседе с турецкими журналистами на борту самолета по возвращении из мини-турне по Африке. Ранее Эрдоган пообещал «иную» борьбу Турции в Сирии и заявил, что что чаша терпения Анкары переполнена из-за постоянных вылазок террористов в Сирии. Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 21 октября 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ориентируемся на декабрь», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой – в ноябре или традиционно в декабре. По его словам, большая пресс-конференция в этом году не будет совмещена с другими форматами. В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», – сказал Песков. В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина 21 октября 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. «И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное». Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны 21 октября 2021, 18:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.