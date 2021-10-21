Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
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Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
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ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

    		    21 октября 2021, 17:59
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».

    «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.

    «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферы. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.


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    Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате
    		    18 октября 2021, 23:23
    Фото: Свобода слова на ICTV/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

    «Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», – приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное политиком в интервью украинскому телеканалу ICTV.

    Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. «На сегодня Германия, Франция и Украина – это точно – заинтересованы во встрече в нормандском формате», – подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов «к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась». По его словам, Киев ждет шагов от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть», – отметил Зеленский.

    Президент Украины напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, «что они будут думать над форматом» и делать предложения Украине и России.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

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    Коментарии (84)
    Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
    		    20 октября 2021, 15:12
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента
    РФ/ТАС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

    При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.

     

    Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  43 комментария

    Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.

    «Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.

    Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.  

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

    Коментарии (85)
    Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19

    19 октября 2021, 21:32

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.

    «Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

    Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

    Коментарии (38)
    Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет
    		   19 октября 2021, 15:52
    Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
    Текст: Елизавета Булкина

    Как только президент России Владимир Путин примет решение о введении нерабочей недели из-за коронавируса, оно будет сразу же опубликовано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

    Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.

    Коментарии (49)
    Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября

    20 октября 2021, 15:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

    «При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  43 комментария

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

    Коментарии (65)
    Путин поручил правительству помочь построить заводы по производству метанола на Дальнем Востоке

    18 октября 2021, 18:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и властями Приморья и Амурской области содействовать инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородине.

    «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края, правительством Амурской области и публичным акционерным обществом Газпром оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в г. Находке Приморского края и г. Сковородино Амурской области заводов по производству метанола», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Доклад по поручению должен быть представлен 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    Также глава государства поручил правительству совместно с Газпромом обеспечить выдачу техусловий на подключение метанольного завода в Сковородино к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Срок доклада – до 1 ноября 2021 года.

    Коментарии (2)
    Регионам России разрешили продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидситуации

    20 октября 2021, 18:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Регионы России могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента России Владимира Путина.

    «Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте России, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Напомним, Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.

    Коментарии (12)
    Лавров счел фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

    19 октября 2021, 14:53

    Текст: Евгения Шестак

    Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой, власти «фантазируют повсеместно и ежедневно», заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он назвал подобные заявления фантазиями.

    «Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил министр.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. 

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

    Коментарии (7)
    Путин предложил расширить объемы тестирования на коронавирус

    20 октября 2021, 15:20

    Текст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус, сказал он во время совещания с членами правительства.

    «Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных», – цитирует Путина РИА Новости.

    Он отметил, что уже обсуждал эту тему с главой Роспотребнадзора Анной Поповой несколько дней назад.

    По словам главы страны, тестирование на коронавирус пока идет медленно.

    «Протестировали человека – он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи», –сказал глава страны, призвав заняться совершенствованием системы тестирования.

    Путин отметил, что вовремя можно будет уйти на самоизоляцию зараженному, а также контактировавшим с ним людям. 

    Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные точки тестирования на коронавирус. 

    Коментарии (7)
    Путин пообещал дать поручение генпрокуратуре проверить ситуацию с перевалкой грузов

    19 октября 2021, 17:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Генпрокуратуре России и правоохранительным органам будут даны поручения о проведении проверок по ситуации с использованием государственной транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, Путин привел в пример одну из коммерческих компаний, которая с 2019 по 2020 год арендовала объекты инфраструктуры в морском порту Выборга и перечислила Росморпорту 21 миллион рублей, а сама заработала 1,2 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

    «То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает», – сказал Путин.

    Президент отметил, что Ростехнадзор до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2020 годах территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях в регионах.

    По словам главы государства, по результатам работы экспертов правоохранительным органам обязательно будут даны соответствующие поручения.

    Ранее Путин указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

    20 октября 2021, 13:01

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.

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    Обсуждение:  43 комментария

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями. 

    Коментарии (0)
    Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

    20 октября 2021, 17:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

    «В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации... постановляю: установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – приводится текст указа на сайте Кремля.

    Указ вступает в силу со дня опубликования.

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.

    Коментарии (2)
    Путин рассказал, что даже его знакомые заводили странные разговоры о вакцинации
    		    20 октября 2021, 15:56
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства об эпидемиологической ситуации в России призвал граждан сделать прививку от коронавируса.

    По словам главы государства, даже его знакомые иногда заводили странные разговоры о вакцинации. Многие хотели подождать, пока прививку сделает другой человек. 

    «Спрашиваю близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Отвечают: «А ты привился?». Нет пока. «Я подожду пока ты привьешься». Хорошо, я привился. Спрашиваю: привился? «Нет». Почему? «Ну, не знаю, подожду пока», – рассказал президент. 

    «Странно, люди с хорошим образованием,с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. У нас надежная, безопасная вакцина», – заявил Путин, подчеркнув, что только вакцина может снизить риск заболевания и тяжелых последствий.

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. 

    Накануне президент заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

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    Путин: Российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 проявили лидерские качества и сплоченность

    18 октября 2021, 19:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.

    «На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.

    Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов.

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    Путин поднял проблему наполняемости дорожных фондов при переходе на экотранспорт

    19 октября 2021, 16:24

    Текст: Евгения Шестак

    После перехода на экологичный транспорт могут возникнуть проблемы с поступлениями в дорожные фонды, заявил президент России Владимир Путин на заедании президиума Госсовета.

    «В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог», – цитирует ТАСС главу государства. 

    По его словам, смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов. Он поручил правительству представить доклад о том, какие решения в связи с этим планируется принять.

    «Да, это сейчас еще, может, не очень заметно, но тенденция такая есть, мы должны иметь это в виду», – указал Путин. 

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне пересядут в электромобили. 

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