Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма

Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае.

Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.