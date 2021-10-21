Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене

Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.