Путин заявил о переживающем тяжелую эпоху перемен мире

Последние десятилетия мир переживает эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Действительно, мы живем в эпоху грандиозных перемен», – приводит ТАСС слова президента.

По его мнению, «эта фраза – «жить во времена перемен» – может показаться уже обыденной, слишком часто ее произносят». «Да и та самая эпоха перемен началась довольно давно, изменчивое состояние стало привычным», – отметил Путин.

«В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: «Не дай бог жить в эпоху перемен», – заявил российский лидер. «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее», – уверен президент.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.