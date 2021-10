Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии Путин: Смысл появления закона об иноагентах достаточно ясно сформулирован Путин: Россия и США на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве 21 октября 2021, 19:48 Текст: Елизавета Булкина

Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что встреча с президентом США Джо Байденом в Швейцарии была продуктивной. «Нам показалось, что в целом США настроены на возрождение отношений», – передает слова Путина РИА «Новости». «Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня», – сказал Путин. Глава государства добавил, что Москва и Вашингтон двигаются вперед по генеральным договоренностям. «У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили – шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся», – сказал Путин.

В США увидели признаки «оттепели» в отношениях с Россией 21 октября 2021, 01:57

В руководстве США полагают, что Вашингтон и Москва постепенно продвигаются вперед по вопросам безопасности, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа. Источник Washington Post оценил отношения двух стран как «неоднозначные», отметив резкие противоречия и недоверие. Однако Вашингтон, по его словам, полагает, что США и Россия «постепенно продвигаются по некоторым частям повестки в области безопасности, установленной» лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости». Washington Post пишет, что Москва и Вашингтон недавно изложили совместную инициативу в области кибербезопасности в подготовленном ими проекте резолюции Генассамблеи ООН. Издание видит в этом возможные признаки небольшой «оттепели». В документе говорится о необходимости «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». WP отмечает, что подходы к решению этой задачи у США и России значительно отличаются, сохранится и конкуренция организаций за контроль над телекоммуникациями. Однако теперь есть совместное обязательство в сфере кибербезопасности. В Госдепе заявили, что при всех разногласиях «США работали с Россией» над этим проектом. В ведомстве полагают, что страны могли представить «конкурирующие резолюции». В таком случае, Москва, вероятно, «выдвинула бы и провела резолюцию, которая усилила бы поддержку авторитарного контроля над интернетом». В газете сообщается, что инициатива Путина и Байдена по переговорам по стратстабильности также продвигается, хоть и медленно. Россия также помогла и по вопросам, касающимся Ирана и Афганистана. Сейчас самой «зловещей» проблемой остается «загадочный» вопрос с «гаванским синдромом». Если «найдут» свидетельства причастности России, «нынешнее потепление может снова привести к серьезным заморозкам», пишет газета. Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию. Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма 21 октября 2021, 18:03 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене 21 октября 2021, 18:43

Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС. Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире 21 октября 2021, 17:59

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай». «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он. «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства. Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы 21 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате. До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны 21 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства. По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество. «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра 21 октября 2021, 20:16

Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. «По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости». «До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.



Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС. «Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он. Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент. «Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он. Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище. Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров. Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией 21 октября 2021, 09:04 Текст: Наталья Ануфриева

США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph. В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости». Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса. Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph. «Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала. Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты. Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации 21 октября 2021, 18:06 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать. «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он. «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент. Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду. Директор ЦРУ сравнил угрозы со стороны России и Китая в киберсфере 21 октября 2021, 02:49

Главной угрозой для США в киберсфере является Китай, но не стоит недооценивать Россию, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Бернс сказал, что угроза со стороны Китая серьезнее «с точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий». Однако глава ЦРУ «никогда не стал бы недооценивать потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере». Он не исключил, что Москва может «влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования» в США. Директор ЦРУ заявил о необходимости «дорожных правил» в киберсфере. При этом он признал, что за кибератаки могут нести ответственность не власти России, а «криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга». «Президент Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом Байденом и ним, важность этого контроля», – приводит его слова РИА «Новости». Бернс также заявил, что «Си Цзиньпин не испытывает недостатка в смелости, амбициях или в твердых намерениях». В ЦРУ полагают, что «со стороны нынешнего китайского руководства есть твердое намерение добиться равенства с США в военном и технологическом отношении». Однако Бернс подчеркнул, что Китай «не трехметрового роста» и испытывает собственные проблемы. Напомним, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров остается открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России». «Российскую кибербанду» связали с атакой на медиа-холдинг в США 21 октября 2021, 01:11

Хакеры атаковали американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group, используя вирус-вымогатель, созданный «одной из самых печально известных российских кибербанд», сообщают информационные агентства. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что «хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw – разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны» криминальной группировкой Evil Corp. Попытка кибервымогательства привела к сбоям на ряде направлений деятельности компании и обернулась хищением данных, передает РИА «Новости». Выступая в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров является открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России», передает ТАСС. Оянг признает, что возможность «сдерживать преступность» ограничена, но «есть вопросы относительно того, какова приверженность российского государства» противодействию хакерам. Она заявила, что у некоторых из хакеров «имеются связи с российским государством», преступники якобы «используют выработанные на службе государству навыки в целях личного обогащения». Оянг утверждает, что США «никогда бы не стали поступать таким образом». По ее словам, «с любым, кто служит в Киберкомандовании или Агентстве национальной безопасности и думает, что может пойти домой и совершить атаку с использованием вируса-вымогателя на город в России, ФБР захотело бы побеседовать». Она заверила, что в США «такое просто не считали бы приемлемым». Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их. Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем 21 октября 2021, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин. Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО. «Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника». Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится 21 октября 2021, 19:59 Текст: Алексей Дегтярев

Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума. Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости». Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы. «Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин. Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube. «Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент. «С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент. Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями. «Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства. В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года. Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма 21 октября 2021, 18:48

Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае. Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны 21 октября 2021, 18:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.