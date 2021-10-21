Путин: Россия должна строить социальное государство

Путин не согласился со словами Эрдогана о Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин выразил несогласие со словами турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о том, что сейчас судьба мира зависит от узкого круга стран, победивших во Второй мировой и являющихся постоянными членами СБ ООН.

«Нет», – сказал президент, отвечая на вопрос модератора заседания международного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Путин отметил, что понимает причины, по которым Эрдоган сказал такую фразу.

«Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать – это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», – сказал российский лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.