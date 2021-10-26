Консерватизм Путина – на стороне человека

Взгляд
26 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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Литва предала Украину из-за построенной Россией АЭС

Построенная Россией в Белоруссии АЭС необходима и Литве, и Украине MAXIM GUCHEK/EPA/ТАСС
Литва, так долго проклинавшая построенную Россией в Белоруссии атомную электростанцию, внезапно прозрела. Вильнюс внезапно начал закупки произведенного на станции электричества, которое еще недавно называл «небезопасным». Что произошло и почему это событие вызвало бурное возмущение на Украине? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Консерватизм Путина – на стороне человека

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Разумный консерватизм предполагает отказ не только от фанатичного догматизма «прогрессистов», но и полную перемену экономической участи мира, которая на настоящий момент сформирована именно неолиберальным мировым лобби. Подробности...

Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует. Подробности...

Армения потеряла смысл существования

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Именно Армения стояла во главе развала СССР, если говорить об инициативе снизу. Пока прибалты выжидали и боялись, армяне открыто требовали независимости. Теперь изначальный смысл этого почти потерян – всё было зря. Подробности...
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Косово бросило вызов России

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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

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Чем опасно биотопливо

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ольга Андреева

    Консерватизм Путина – на стороне человека

    Ольга Андреева
    Журналист
    		26 октября 2021, 12:38

    Когда на заседании Валдайского клуба Владимир Путин коротко и четко сформулировал мысль о том, что «существующая модель капитализма себя исчерпала», он повторил далеко не новую мысль левых. Значит ли это, что в политическом статусе России наступает левый поворот? Вряд ли.

    Скорее происходит иное, не менее, а, может быть, и более важное. В самом названии «Международный дискуссионный клуб «Валдай»» главным в настоящий момент надо считать слово «международный». Эта площадка для обмена экспертными мнениями и нащупывания актуальных трендов развития начала с формата «рассказ миру о России». Однако с 2014 года, когда мировое сообщество явственно взяло курс на изоляцию России, формат изменился. Теперь на «Валдае» рассказывают миру не о России, а о самом мире. Понятно, что в таком изводе валдайские наблюдения оказываются в равной степени интересны и мировому сообществу, и самим россиянам.

    Впрочем, сюжет о мировой геополитической революции обсуждался на «Валдае» уже давно. Еще в 2008 году речь зашла о новой геополитической конфигурации. Однако тогда и самого Владимира Путина, и его коллег волновало скорее не само новое мироустройство, а осмысление того места, которое должна в нем занимать Россия. С тех пор обсуждалось многое. И будущее энергетики, и российская переориентация на Восток, и глобальная безопасность, и глобальная же неопределенность. Но такой системной заявки на осмысление общемирового политического статуса до сих пор не было. И вот в этом году в сочинские форточки «Валдая» внезапно ворвался ветер левых настроений.

    Сама терминология, которой воспользовался Владимир Путин в своем выступлении, отсылает к марксизму: «Существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий... Доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе».

    Эта фраза уже породила и еще породит множество толкований. Левые, конечно, могут радоваться. Но вряд ли реплика российского президента будет означать, что все наличные в России левые силы, давно ушедшие в область маргиналий, получат реальный доступ к власти.

    Фото: kremlin.ru

    Российский бизнес уже успел испугаться. А вдруг Путин вовсе не Запад имел в виду, а свой родной капитализм? А не значит ли это, что впереди у русского бизнеса очередное раскулачивание? Однако в концепцию разумного консерватизма, продекларированную Путиным, входит скорее иное отношение к самой идее государства, власти и их будущего.

    Процесс полевения российского лидера начался не сегодня, а как минимум три года назад. Уже тогда Путин допустил приход к власти «каких-то левых сил», хотя и добавил, что полного возврата к социализму быть не может. Сейчас речь идет скорее о реальном внутрикремлевском диалоге, которому тоже уже немало лет. В этом диалоге Алексей Кудрин выступает за новый виток приватизации, а Андрей Белоусов – за ревизию олигархической экономики и усиление доли государства в экономическом секторе.

    Этот тренд не то чтобы решает противостояние Запад – Восток в пользу Востока, но делает его бессмысленным. Вполне вероятно, что путь, предложенный на валдайской конференции, отменяет само понятие левизны и правизны, предполагая куда более прагматичную и тем самым более устойчивую архитектуру социума как такового. Какой она будет – покажет время. Но похоже, что сейчас на сцену выйдут вовсе не левые силы, а евразийские, особенно учитывая задекларированную Путиным любовь к русской философии начала 20-го века в лице Ивана Ильина и Николая Бердяева.

    И тут неизбежно вспоминаются многочисленные реплики нашего главного евразийца Александра Дугина о том, что «после краха капитализма наступит коммунизм», а «великая перезагрузка», как он называет проект мировой глобализации, погибнув, вынесет на вершину волны именно Россию. Не думаю, что Владимир Путин прошел мимо этих высказываний, которые ему явно импонируют. Разумный консерватизм предполагает отказ не только от фанатичного догматизма «прогрессистов», но и полную перемену экономической участи мира, которая на настоящий момент сформирована именно неолиберальным мировым лобби. И тут вкупе с евразийством на сцену выходит китайский опыт, но не столько политический, сколько управленческий. Обезличенный китайский менеджмент, централизованный, цифровизованный и насквозь прагматичный – вполне вероятно это именно то, что может пригодиться человечеству.

    С другой стороны, тут можно вспомнить и недавнюю реплику культурного сообщества в виде дебютного романа Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари». Роман описывает абсолютно контролируемую «окитаевшуюся» реальность, в которой человек превращен в бессмысленный элемент бессмысленной и ничего не производящей государственной машины. И все же вряд ли Владимир Путин, половину своей речи на валдайском форуме посвятивший ценности человека, его достоинству и красоте, имел в виду нечто подобное. Его социальный консерватизм, похоже, как раз на стороне человека.

    В любом случае на валдайском собрании была сделана сильнейшая заявка на новую модель будущего. Ее техническое воплощение в жизнь пока покрыто мраком неизвестности.

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